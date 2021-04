El Compos ofrecerá en los próximos días la renovación a Yago, que gusta al Celta B, sin perder de vista la opción de Rodri

El Compostela se sentará a hablar con Yago Iglesias en los próximos días, antes de que finalice la temporada, para ofrecerle la renovación y comenzar así su sexta campaña en el banquillo. El entrenador blanquiazul, al igual que muchos de los jugadores, se ha revalorizado en su primera temporada en Segunda B y despierta el interés de otros equipos, uno de ellos el Celta B. Si Yago decidiera cambiar de aires la intención del club sería apostar por un proyecto continuista, con Rodri Veiga como la opción que más gusta en los despachos del Vero Boquete.

La primera temporada de Yago Iglesias en Segunda B finalizará con un cambio en la forma de negociar su renovación. Por primera vez en los últimos años el Compostela llega a las últimas jornadas del campeonato sin jugarse nada, lo que provoca que el club se proponga sentarse a hablar con el técnico antes de finalizar el curso. La intención de la entidad presidida por Antonio Quinteiro es reunirse con Iglesias ya los próximos días, más temprano que tarde. Ambas partes deberán escucharse y decidir si la etapa de Yago Iglesias en el Compostela emprende una nueva temporada, la sexta, o si culmina tras el año de su debut en Segunda B.

No es un secreto que el cartel de Yago Iglesias se ha revalorizado tras la campaña actual. No le faltarán novias, muchas de ellas, seguramente, más poderosas que el Compostela en términos económicos, y posiblemente, también, deportivos.

La continuidad de Yago al frente del equipo no está ni mucho menos asegurada, ni descartada, ni todo lo contrario. La intención del club es que Iglesias siga al mando, pero también es consciente de que el preparador santiagués va a tener ofertas. No obstante, no es la primera vez que Yago estuvo más lejos que cerca de quedarse en el Compostela y finalmente acabó apostando por su continuidad. Ya ocurrió tras la tercera temporada, después de que el equipo cayera eliminado en la primera ronda del play-off de ascenso ante el Alavés B. El propio técnico llegó a reconocer que en ese momento el director deportivo, Manuel Castiñeiras, fue la persona que más lo animó a continuar. Y tras esa renovación llegó el ansiado ascenso.

CELTA B. Uno de los equipos atento a los pasos de Yago Iglesias es el Celta B. Onésimo Sánchez, entrenador del filial olívico, termina contrato a final de temporada y todavía no está clara su continuidad. El club y el técnico aún no han abordado su futuro, si bien todavía están a expensas de saber en qué categoría militará el Celta B la próxima temporada. El conjunto celeste puede obtener este mismo fin de semana su clasificación para disputar el play-off de ascenso a Segunda División, y luchar así por dar el ansiado salto al fútbol profesional en la tercera fase.

A pesar de la buena temporada del Celta B, que años después podría pelear por el salto de categoría, hay determinadas decisiones del técnico vallisoletano que no son compartidas por el club, particularmente las pocas oportunidades que han tenido en competición con el filial los jugadores que suelen trabajar diariamente con el primer equipo.

El gusto del Celta por Yago Iglesias como una posible opción para su filial no es novedoso, pues ya no es la primera vez que se vincula el nombre del entrenador compostelanista con la entidad olívica, si bien hasta el momento nunca llegó a mayores.

En el supuesto de que Yago no siguiera al frente del banquillo la intención del Compostela es apostar por la continuidad del proyecto. La opción que más gusta si hubiera que buscar un relevo es la de Rodri Veiga, segundo entrenador del equipo. Sin embargo, en el caso de que Iglesias se marchara, dependería de la forma en que lo hiciera, si en solitario o manteniendo su equipo de trabajo, que se completa con el preparador físico, Álex Otero.

En cualquier caso, lo primero que hará el club será hablar con Yago, y eso ocurrirá de inmediato, paso previo a confeccionar la plantilla.