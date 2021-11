El Compos vence al frío y al Avilés en San Lázaro

El Compostela se hizo con la victoria frente al Real Avilés en el Vero Boquete, en un encuentro en que los goles le fueron dando la tranquilidad que le faltó durante muchos minutos en los que estuvo incómodo (3-2). Abrió el marcador Parapar, un alivio en el sufrimiento del bando local, que incluso desperdició un penalti. Natalio frustró la ventaja, pero la eficacia acompañó a la SD en el segundo acto. Baleato, imperial, y Jordan ampliaron distancias y devolvieron al Compos a puestos de play-off. Gómez puso el 3-2.

El Compostela se sintió como un rehén en su propia casa, en su propio campo. El Avilés se apoderó del balón, dispuesto a triangular y tocarla de tal forma que trasladó la contienda a la parcela defendida por el cuadro blanquiazul. El equipo dirigido por Rodri Veiga apostaba por salir con velocidad en cada recuperación o balones en largo, como arma ante las serias dificultades para sacar la pelota de su campo.

Sufría el Compostela, se sentía incómodo en una tarde que no parecía presagiar nada bueno. Las sensaciones no eran las mejores, tampoco la imagen de una escuadra que mostraba una cara que le resultaba extraña. Pero el fútbol no entiende de lógica y sí de goles. Casi media hora tardó en llegar la primera aproximación al arco del Avilés, y en cuanto lo hizo, fue para abrir el marcador.

El gol surgió en una jugada de tiralíneas, en la que Primo puso un pase de tacón para Jimmy, el lateral devolvió el esférico al cántabro, que cruzó el área en paralelo a la portería para habilitar a Parapar al segundo palo antes de que este marcara su primer tanto como compostelanista.

El gol despertó a la grada, que agradeció un motivo para aplaudir y sacudir de sus manos el frío invernal que asoló San Lázaro. Motivos que se acrecentaron acto seguido, cuando el colegiado señaló penalti por derribo de Fernando a Rodrigo Escudero. En cuanto Pablo Antas cogió el balón para dirigirse a los once metros la afición ya se hacía ilusiones con poder vivir un partido relativamente tranquilo, pero fue todo un espejismo. El lanzamiento de Antas fue a parar manso a las manos de Mario, que ni siquiera tuvo que moverse.

Y como las malas noticias nunca llegan solas, el Avilés respondió con el empate. Cuando el descanso ya se aproximaba la mala fortuna vino a visitar a Pato, que entregó el balón a Sergio García dentro del área. El jugador avilesino puso el centro y Natalio lo remató al fondo de la portería. Una vez más, el Compostela se adelantaba en el marcador, pero volvía a ver como su ventaja era efímera.

Por si fuera poco, Álvaro Casas, después de quedarse renqueante por una acción en la primera mitad, no pudo saltar al campo tras el descanso, dejando su lugar en el centro de la zaga a Baleato.

El mediocentro dubrés, aunque ejerciendo esta vez como central, acabaría siendo clave en el desarrollo del encuentro. Porque el Compostela volvió decidido a reencontrarse consigo mismo y a recuperar sensaciones. Y encontró el premio en la estrategia. Una falta ejecutada por Matías desde el flanco izquierdo llegó a Baleato en boca de gol, tras ser peinada por Parapar en el área, y su remate batió a Mario.

Se habían consumido 63 minutos. Quedaba media hora en la que el Compos debía demostrarse a sí mismo que puede mantener la ventaja. Y no solo lo hizo, sino que la amplió. Rozó el gol Rafa Mella, pero su disparo impactó en el larguero. Tras el aviso llegó el tercero, también a balón parado y nuevamente con Baleato en un papel protagonista, peinando el balón en un córner antes de que Jordan rematara a gol, en el 76.

Casi sin contar con ello, los chicos de Rodri pudieron vivir un final de partido relativamente plácido, con permiso de una estirada felina de Pato para evitar que el Avilés se metiera de nuevo en el choque en un cabezazo de Ródenas. El gol de Gómez, tarde, solo sirvió para mantener la emoción en el descuento.