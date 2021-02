El Compostela defiende su ‘statu quo’ frente al afán revulsivo del Racing

El Compostela recibe esta tarde al Racing de Ferrol en el Verónica Boquete de San Lázaro (19.00 h/TVG2). A Santiago llega un rival con un nuevo guía, Cristóbal Parralo, recién aterrizado en el banquillo racinguista, y un equipo superior sobre el papel. Pero también lo eran otros como Deportivo o Pontevedra, y por el momento ocupan puestos más bajos en una clasificación que el cuadro blanquiazul ve desde la tercera plaza. Hoy intentará defenderla y, de paso, seguir cogiendo provisiones en forma de puntos para acercarse un poco más a la permanencia.

Para hacer frente al Racing de Ferrol será vital la solidez defensiva. De esa línea se cae Guille Torres, que ayer pasó a engrosar el parte de bajas por una luxación de hombro. Tampoco estarán Hugo, Gabri ni Joel, mientras que Yago Iglesias confiaba en poder incluir a Primo en la convocatoria. La incógnita se resolverá antes del encuentro, pues en los partidos de casa están citados todos los jugadores, aunque el mismo futbolista expresaba en los días pasados su deseo de no precipitarse en su recuperación.

Con Guille fuera del equipo la nómina de centrales se reduce a tres. Y tres son, precisamente, los que utilizó el colectivo santiagués contra el Guijuelo. Sin embargo, el equipo se volvió más reconocible en cuanto el Compostela regresó a su esquema más habitual. Con una u otra disposición, la fortaleza defensiva será vital para conseguir algo positivo contra el Racing. Ambos equipos son los dos conjuntos más goleadores de la liga, con quince tantos cada uno, de ahí que el que consiga mantener el propio arco a cero estará un paso más cerca de la victoria.

Tres puntos son los que tiene el Compostela de ventaja sobre el Racing en una clasificación ciertamente irreal por los partidos aplazados. Aun así el cuadro de Yago Iglesias tiene ante sí una oportunidad de recuperar cierta normalidad, pues si se impone esta tarde aventajaría al Racing en seis puntos, es decir, en dos partidos, con solo uno más disputado.

Un triunfo también garantiza seguir una semana más en el tercer puesto, una posición privilegiada que da derecho a luchar por el ascenso a Segunda en la siguiente fase. Pero el discurso del técnico compostelanista apuesta por la cautela, y por ver los tres puntos en disputa como una oportunidad para seguir ganando tranquilidad hacia el futuro. Sin embargo, han empezado a surgir voces que sugieren que ganar hoy daría derecho a hablar de metas mayores. Lo expresaba Primo días atrás en este periódico. Cierto es que ocupar ahora el tercer puesto no garantiza nada, con una liga que presenta márgenes exiguos entre el ascenso y el descenso. Pero mantener el statu quo ya no podría esconder por mucho tiempo las credenciales de un equipo en el que sobra hambre y ambición. Y es que en una liga llena de transatlánticos ninguno ha podido derrotar por el momento al Compostela. Deportivo o Pontevedra solo arañaron un punto de San Lázaro, donde el cuadro de Yago Iglesias no ha perdido en toda la liga.

Con respecto al partido de la pasada jornada en Guijuelo Yago Iglesias recupera a Bicho, completada su cuarentena, y a Pablo Antas, tras cumplir un partido de sanción. Sus galones en el juego hacen más que probable su presencia en el once, pues toda ayuda será poca para hacer frente a un Racing de estreno.

DEBUT. Cristóbal Parralo debutará en el banquillo racinguista prácticamente al momento de haber aterrizado en él. Llegó a Ferrol a mediados de semana, tras la destitución de Emilio Larraz cuando el equipo marchaba a tres puntos del tercer puesto y con un partido menos. La imagen en A Malata, y sobre todo los resultados, fueron su sentencia. Pero lejos de su feudo la historia es otra, con solo una derrota en su haber.

Sus jugadores, línea por línea, también invitan a pensar que aún puede conseguir el objetivo de meterse entre los tres primeros. Diego Rivas, Álex López, Joselu, David Rodríguez... tienen experiencia en estas lides y calidad de sobra. Intentarán mostrarla sobre el césped de San Lázaro donde, si cabe, harán gala de un ímpetu incluso mayor al normal. Hay técnico nuevo y todos querrán ganarse un puesto en el equipo.

No se prevé una revolución en el colectivo de Parralo. El técnico no ha tenido tiempo más que de incidir en pequeños aspectos, pero con tres entrenamientos a sus espaldas aún no podrá poner en práctica todo su manual. El nuevo técnico racinguista tiene la baja de Nathan, que sigue en Brasil, adonde viajó para contraer matrimonio, el sancionado Yeferson Quintana y el lesionado Javi Rey. La victoria es una necesidad para el Racing, que hoy empieza la contrarreloj en su camino al objetivo del ascenso.