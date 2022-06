La SD Compostela, a través de un comunicado, confirmando la noticia adelantada en exclusiva por EL CORREO GALLEGO en su edición de este jueves, anunció ayer que “está moi preto de pechar un acordo definitivo con Rammalloc Sports S.L. para ceder a xestión do club e que se produza o nomeamento dunha nova xunta directiva”. Asimismo, subrayan desde el club santiagués que “as partes agardan que, en menos dunha semana, se produza o acordo e se inicie un proceso de transición que finalizará co nomeamento dos novos directivos da entidade”.

“A mercantil Rammalloc Sports S.L. é unha empresa de promoción da actividade deportiva cuxo único socio ou accionista é José Ignacio Peleteiro Ramallo, futbolista por todos coñecido, compostelanista e que leva tempo preocupándose e ocupándose do día a día do equipo da nosa cidade e está moi ilusionado co reto”, explicó la SD.

Asimismo, desde la entidad que todavía preside Antonio Quinteiro indicaron que “o club toma esta decisión tras un profundo exercicio de reflexión e estudo, buscando o mellor para o Compos”. Igualmente, sostienen que esta decisión servirá para impulsar un proyecto ilusionante para los aficionados del Compostela. “Estamos seguros de que isto posibilitará unha mellora substancial na entidade, un progreso que permita alcanzar maiores cotas a nivel deportivo, económico e social. Estamos convencidos de que isto nos fará a todos recuperar a ilusión e que teremos un Compos moito máis grande”, señalan en la nota publicada ayer en la página web del club.

Desde la SD Compostela incidieron en que el proceso de venta de la entidad “esixía dous requisitos básicos para aceptar propostas de xestión externas: a primeira, que tería que ser alguén de Santiago ou a súa comarca o que mostrase interese; e, en segundo lugar, que habería que evitar que fondos de inversión ou axencias de representación con intereses especulativos se fixesen cargo da entidade”.

Además, a través del comunicado, la entidad que todavía preside Antonio Quinteiro subrayó que recibió durante los últimos ocho años “non menos de 20 propostas de diferentes persoas físicas ou xurídicas para facerse cargo da xestión da entidade”. “Ningunha destas proposicións interesou, debido a que non cumprían cos requisitos que a xunta directiva tiña en mente. Neste sentido, dende o primeiro momento quíxose preservar a identidade do club, os seus valores e a súa imaxe”, explicaron desde la SD Compostela en el día que se oficializó la inminente compra del club por parte de Jota Peleteiro, futbolista de A Pobra do Caramiñal.