El Compostela pretende renovar a Samu antes de final de curso

La renovación de Samu es uno de los próximos objetivos de la SD Compostela. El club sigue adelante con su apuesta por cerrar la continuidad de buena parte del bloque antes de que lleguen los agobios del verano, y el deseo de que el mediocentro dubrés continúe vistiendo la camiseta blanquiazul por más tiempo es firme en las oficinas del Vero Boquete.

La dirección deportiva del Compostela, encabezada por Manuel Castiñeiras, tiene claras las líneas principales de su hoja de ruta, independientemente de la categoría en que vaya a militar el club el próximo campeonato. En los planes del equipo, actualmente inmerso en su lucha por clasificarse para disputar el play-off de ascenso a Primera RFEF, se encuentra la continuidad de Samu.

Las partes no han empezado a conversar al respecto todavía, como reconocía el futbolista dubrés este lunes en las páginas de EL CORREO. “Non estou pensando niso”, relataba Samu en cuanto a la posibilidad de ampliar su vinculación con la SD. “Seguramente dependerá do meu rendemento, e intentarei que sexa o máis alto posible para que Castiñeiras decida manterme no club, pero de momento non teño nin idea de cal é a súa intención”, añadía. La intención del club no es otra que la de presentar una oferta de renovación en breve. La dirección deportiva no quiere esperar a final de temporada para abordar la continuidad del futbolista que más años acumula en el vestuario blanquiazul, igualado con Saro, y el deseo del mediocentro dubrés, como se desprende de sus palabras, es el de continuar más años en el Vero Boquete de San Lázaro.

Si bien la entidad presidida por Antonio Quinteiro tiene claro su interés en seguir contando con Samu más allá del próximo mes de junio, cuando termina la vinculación entre ambos, el club está pendiente de diseñar las condiciones de la oferta que hará llegar al jugador. En las últimas renovaciones la apuesta ha sido la de cerrar la continuidad de los futbolistas en el medio plazo, después de cerrar ampliaciones de dos años con el guardameta Borja Rey, el central Álvaro Casas y el mediocentro Pablo Antas. También firmaba su renovación en las últimas fechas Pato Guillén, hasta 2023.

Aunque aún es una incógnita la categoría en que militará el Compos la próxima temporada, el club demuestra que su filosofía, en líneas generales, no depende de una división en particular, apostando por cerrar la continuidad de su columna vertebral.