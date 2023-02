El Compostela recupera a Darío y Antas, siendo Allyson la única baja

Tras sumar la primera victoria de la segunda vuelta en casa, el Compos quiere volver a iniciar una racha positiva de resultados para seguir peleando por los primeros puestos de la tabla. El equipo se mide esta tarde (18.00 horas) al Langreo, único equipo que ha vencido esta temporada en el Vero Boquete. Y en la previa del encuentro, Fabiano declaró que “recuperamos a Darío, pues entrenó sin problema. Allyson todavía tiene molestias. Los demás, entrenaron bien. Jaime está cada día mejor. Por ello, salvo Allyson, tenemos a todo”, aumentando el número de activos disponibles.

“Todo el mundo quiere ganar al Compos, un equipo grande de la categoría”, declaró el técnico, que dio además algunas claves para vencer: “Sabiendo que en su campo aprietan y su afición también lo hace, tenemos que salir como el otro día. Llevábamos dos partidos que no estábamos entrando bien al partido, mientras el domingo pasado entramos bien y fue perfecto. Es lo que tenemos que hacer. Entrar fuerte e igualar su intensidad, así tenemos muchas posibilidades”.

Respecto al rival, que ganó al Compos en la primera vuelta, asegura que ahora “tienen otra manera de iniciar el juego y otro entrenador”, aunque la situación propia es similar, pues “la mayoría del partido que jugaron aquí no jugarán mañana”. Es, por ello, un partido nuevo, y los compostelanos lo afrontan con un nuevo planteamiento: “Sabemos de los problemas que nos pueden generar, pero confío en que si entramos bien podemos tener muchas posibilidades. Es un equipo fuerte, pero también tienen algunas debilidades que intentaremos explotar”, afirmó Fabiano.

El Nuevo Ganzábal, estadio de los locales, será otro factor a tener en cuenta. “Es un campo antiguo, en el que bota mucho el balón. Tenemos que adaptarnos cuanto antes. Ayer entrenamos en artificial, pero en uno nuevo, que es otro cantar. Igualmente no hay excusa, intentaremos proponer el juego para conseguir la victoria”.

Repasando el último partido contra el Ourense y las rotaciones forzadas, el entrenador mostró su satisfacción con la solidez del bloque: “La gente que está entrando tiene mi confianza. A pesar de no jugar todos los partidos, son buenos jugadores y están adaptados al sistema. El domingo pasado, dos importantes como Antas y Darío no jugaron y el equipo funcionó bien. Cada día estoy más contento, porque la gente está metida en la dinámica y todos están dando el callo”. Y eso que todavía pueden “sumarse” activos, como es el caso de Jaime Santos, quien “lógicamente no está al 100%, pero ya está bastante mejor que la semana pasada. Entrenó bien, muy adaptado a sus nuevos compañeros. Puede tener minutos y ojalá demuestre su valía”, señaló el míster sobre el reciente fichaje.

Preguntado precisamente por el mercado invernal y su valoración, Fabiano señaló lo siguiente: “Lo importante es que el equipo está adaptado al sistema y cada día que pasa tenemos más seguridad. Tan sólo quería alguna solución, para algunas posiciones que a veces no tenemos porque estamos carentes en ellas, pero no pasa nada. Con uno u otro, improvisando, saldremos adelante. No hay que llorar lo que no vino, sino fortalecer a los que estamos”.

Finalmente, Fabiano concluyó su rueda de prensa con positividad de cara a la lucha por el liderato, que ahora pertenece al Arenteiro: “Confío en mi equipo y mientras haya puntos, trabajaremos para conseguir la primera posición. Después, si no es posible, no pasa nada. Lo que sí sé es que vamos a trabajar cada día para mirar hacia arriba y no hacia abajo”, concluyó.