El compostelano Guillermo Carracedo, oro en el Europeo de surf de Dinamarca

··· La medalla de oro en el Euro SUP 2022 de Dinamarca agranda todavía más el impresionante palmarés de Guillermo Carracedo: es tetracampeón de España de Paddle Surf y subcampeón del mundo con la Selección. En los últimos meses, además, se ha propuesto surfear por toda España. Y toda España es toda España, no solo aquellos territorios costeros. Porque practicar surf en Formentera o la Costa Brava es “sencillo” –todo lo sencillo que puede ser un deporte como el surf profesional, donde se necesita una habilidad alcanzada por pocos–, pero es más difícil hacerlo en Castilla y León, Extremadura o La Rioja, comunidades que tienen el mar a varias horas de distancia. “Siempre me ha encantado surfear olas diferentes, olas que no ha surfeado nadie antes, olas frikis, con un punto de adrenalina, pasar cerca de las rocas... Por eso se me ocurrió este reto”, explicaba recientemente. Este singular propósito imita al realizado por el estadounidense Ben Gravy, que recorrió los 51 estados que conforman su país para coger una ola en cada uno de ellos.