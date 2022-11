El compostelano Miguel Pereira, doble campeón de culturismo natural

En CÓRDOBA. El santiagués Miguel Pereira se proclamó ayer doble ganador, en la categoría por edades y por peso, del I World Challenge ICN Spain de culturismo natural, en Palma del Río (Córdoba). Pereira admite que solo iba a presentarse “en una categoría”, la de por edades, pero “como soy medio ‘carnero’ y me dijeron que estaba bien para la que era por peso, me apunté a las dos y las gané”. Por ello, se siente ”muy contento y feliz”, ya que superó sus expectativas. El culturista compostelano afirma que la competición fue “muy difícil”, ya que había “huesos duros de roer”. “Había dos participantes que eran enormes, mucho más grandes que yo”, subraya. Pereira estuvo acompañado de su mujer y su hijo de 9 meses, que lo son todo para él: “Si no fuese porque vienen ellos, yo no competiría, porque al peque no me quedo sin verlo y, de hecho, fue mi mujer quien me empujó a dar el paso. Yo no iba a venir”. Antes que culturista, soy padre”, afirma. Además de competir, regenta el centro de entrenamiento personal Miguel Pro-Fitness en A Estrada, donde “vienen competidores”, pero son minoría: “El 90 % de las personas viene a perder grasa”, comenta. Miguel Pereira participará el próximo 19 de noviembre en el Mundial de Culturismo de Praga, título que ya consiguió en 2019 y en 2021. André Couce