El Concursos Hípicos no Camiño llega a Silleda

HÍPICA Tras acoger a más de 90 binomios en el Concello de Vedra los pasados 9, 10 y 11 de julio, Concursos Hípicos no Camiño tendrá una segunda edición en este año del 13 al 15 de agosto en el recinto de la Feira Internacional de Galicia. Para su presidente, Javier Masaguer, “esta edición está enfocada a conocernos el personal de Silleda y el nuestro de cara a los próximos años pues tenemos intención de hacer un concurso que se pueda tornar en referente ya no solo en la Hípica Gallega si no hacerlo extensivo al norte de España”. ecg