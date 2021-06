“El Conxo Santiago en este momento es muy apetecible”

Tras once temporadas como presidente del Conxo Santiago y casi dos décadas formando parte de la junta directiva, Santiago Mato considera que ha llegado el momento de dar un paso al lado. Con el proceso de presentación de candidaturas a la presidencia abierto hasta este domingo confía en que alguien “que entienda” lo que es la entidad dé el paso de presentarse y asuma la dirección de un club “muy apetecible”.

Son ya casi doce años como presidente del Conxo Santiago. ¿Qué rescataría de todo este tiempo?

Cuando cogí el Conxo Santiago, estando en la junta anterior, el club estaba atravesando un período bastante convulso, complicado en el aspecto económico y deportivo. No había mucha aceptación para cogerlo y por sentimentalismo y arraigo decidí asumir la presidencia. Me planteé tres objetivos: conseguir que se hiciera el campo de hierba artificial, sanear el club económicamente y asentarlo deportivamente. Esos tres objetivos están conseguidos, con lo que es el momento de abandonar. Lo fácil es abandonar cuando algo está hecho polvo, y yo si dejo el club ahora es porque creo que es el momento oportuno, y porque conseguí lo que me había planteado.

Su intención es la de dar un paso al lado pero, ¿y si no aparece nadie?

Es evidente que si se consiguió lo que se consiguió me dolería en el alma que el club cayera en manos de gente que no supiera gestionarlo o lo cojan de forma partidista. Todo tiene un principio y un final. Yo le puse el final, pero si no aparece nadie continuaríamos como junta gestora, pero le daría un plazo máximo de una temporada. Si después no aparece nadie será un problema de los socios del club. Yo estoy poniendo a disposición de los socios que quiten ellos el club adelante, y van a tener todo el apoyo de la gente que estamos en la directiva, pero ya estamos un poco cansados, aunque yo hablo por mí. Si no aparece nadie pasados unos meses el planteamiento igual es diferente, pero espero y deseo que lo coja alguien.

Este domingo se cierra el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia del club. ¿Cómo animaría a que alguien decida postularse?

Es muy fácil de animar. El Conxo Santiago en este momento es muy apetecible. Tenemos todos los equipos en las máximos categorías, quitando el juvenil, que en la temporada del COVID descendió a Nacional. Pero eso es algo coyuntural, puedes ascender en un año con el potencial que tenemos. El club está saneado económicamente, cualquier socio que quiera ver las cuentas las tiene a su disposición en el club. Si viene alguien con un proyecto que parezca viable yo estoy abierto a enseñarle todo lo que hay. Como planteamos las elecciones un poco tarde vamos a montar los equipos de este año, así que la persona que venga va a tener el club totalmente rodado. Es muy apetecible, porque en la contorna no hay club como el nuestro, en cuanto a fútbol base.

¿Cómo sería para usted un buen candidato a la presidencia?

Si viene alguien, sobre todo lo que me gustaría es una persona que entienda lo que es el Conxo Santiago en sí. Que respete lo que hay, y si puede mejorarlo, mejor que mejor.

Durante su mandato se produjo la fusión entre el Conxo y el Santiago, dando lugar al club actual. ¿Se han cumplido los objetivos?

La fusión del Conxo Santiago para mí fue un gran acierto. Antes éramos más o menos fuertes por separado, y juntos estamos en una posición privilegiada en la zona.

¿Qué sabor le deja la temporada del COVID?

Nosotros somos un club formativo, tenemos más de trescientas fichas de todas las categorías, desde biberón. Tenemos todos los equipos en las máximas categorías, a excepción del juvenil de División de Honor, que este año descendió, coyunturalmente, por el COVID. La primera vuelta fue decente, empezamos muy bien, pero hubo parones, fue todo muy intermitente y pasó lo que pasó. Por desgracia descendimos pero con la base que tenemos podemos ascender este equipo sin ningún problema. El balance es altamente positivo, aunque este año fue muy complicado por el COVID, incluso para la junta directiva, con los test PCR, control de temperatura en la entrada al campo...