El Coruxo empata en casa ante el Cristo Atlético y sigue invicto e imbatido

O VAO. El Coruxo sigue sin anotar en O Vao. En la tercera jornada de liga, ante el Cristo Atlético, el cuadro vigués adoleció de pegada y no pudo perforar la meta de un Guille soberbio que desbarató cualquier tentativa local. Añón, en los minutos finales pudo dar la victoria a los pupilos de Jacobo Montes. Igualó sin tantos ante el bando palentino y conserva su portería a cero tras tres encuentros. El equipo olívico intentó hacer valer su condición de local golpeando primero. Johan se incorporó al ataque y sirvió un balón templado a la posición de Luismi que, encimado por Abel, no acertó con su testarazo. El cuadro vigués se sintió cada vez más cómodo sobre el verde de O Vao, y el vendaval vigués se agudizó con el paso de los minutos. A la salida del córner botado por el propio Yelco, Lucas no acertó con su testarazo. No obstante, en los minutos finales el partido se animó y pudo caer para cualquier lado. Pablo Martín. (ADG)