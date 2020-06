El Dépor de las dos caras visita al Elche con bajas

··· El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, se quejó nuevamente de la distribución de los horarios de los partidos de LaLiga SmartBank al considerar que su equipo sale perjudicado con un día menos de descanso que el Elche.

··· “Lo que no se puede romper es la igualdad que debería existir en el descanso de los futbolistas. Eso es voluntario, no depende de factores económicos. No entiendo bien por qué nosotros estamos jugando este mes cada tres días. Es importantísimo y lo noto”, dijo.