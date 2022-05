El Dépor recurre al TAD por mala alineación del Bilbao Athletic

A Coruña.- El Deportivo presentó este martes un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por alineación indebida del Bilbao Athletic en el partido que les enfrentó en abril, una reclamación que fue desestimada por los Comités de Competición y Apelación y que, en todo caso, no tendrá efectos en la clasificación ni para el equipo gallego ni para el vasco. E l club blanquiazul no comparte “los argumentos” de Apelación y sostiene que este órgano resolvió “ahora de forma contraria un caso idéntico al Sant Andreu-Pobla Mafumet” en el que “sí consideró la existencia de alineación indebida” y también se apartó de “otros precedentes” que formaban parte de la alegación deportivista. El Dépor había denunciado la alineación indebida de dos jugadores del filial del equipo vasco en el partido que les enfrentó el mes pasado (1-1) al considerar que tenían que haber cumplido sanción por acumulación de amarillas en ese encuentro que acabó con empate a un gol y no en la anterior jornada del campeonato, en la que los bilbaínos tenían que medirse al Extremadura, excluido de la competición. el club gallego entendía que ese partido, al no haberse disputado, no computaba para cumplir sanción, todo lo contrario que la tesis que sostenían desde el Athletic.

Apelación consideró que el partido entre el Extremadura y el Bilbao Athletic “ha de entenderse por disputado, a todos los efectos, pese a no haberse celebrado en práctica”. efe