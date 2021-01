El deporte federado autonómico también sucumbe a la pandemia

El comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia ha decidido que en toda Galicia, no solamente en los tres ayuntamientos con medidas más severas, han de suspenderse, con carácter general, las competiciones del deporte federado, mientras que en los entrenamientos regirán las mismas restricciones que para el resto de la población.

Esto es, entreno individual o de un máximo de cuatro personas, con respeto máximo por el toque de queda y por el cierre perimetral, según relató en una rueda de prensa celebrada ayer el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña.

“No ámbito autonómico as competicións de deporte federado vanse suspender de xeito temporal”, anunció el conselleiro. “No que ten que ver cos entrenamentos aplicaránselle as condicións de calquera actividade deportiva de calquera galego. Pódese facer entrenamento indiviual ou dun grupo máximo de catro persoas e teñen que adaptarse tanto ao horario do toque de queda como ao peche perimetral que teñen o 72 % dos habitantes de Galicia neste momento. Os deportistas federados terán exactamente a mesma restricción”, añadía.

Por ahora, se mantiene activa la competición estatal, tanto en competición como entrenamiento, con excepción del toque de queda y el cierre perimetral, pero solamente en ese ámbito estatal.

“De momento mantense activa a competición para os deportes de ámbito estatal, tanto nos aspectos da propia competición como de entrenamento. Neste caso si estará excepcionado o peche perimetral para estes deportistas e tamén o toque de queda, como na actividade laboral, pero só no ámbito estatal da competición do deporte federado”, explicó Julio García Comesaña.

Para los vestuarios de gimnasios, habrá instrucciones concretas que se definirán en la orden que se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y que entrará en vigor esta noche.

SE POSPONE EL INICIO DEL FÚTBOL. La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) hizo público un comunicado, tras una reunión de la Secretaría Xeral para o Deporte con todas las federaciones, en el que anuncia que debe paralizar el inicio de todas las competiciones de fútbol y fútbol sala: Preferente, Primera Gallega Femenina, Liga Gallega Juvenil, Liga Gallega Cadete, Liga Gallega Infantil y División de Honor Cadete en fútbol, así como Preferente Femenina y Liga Gallega Juvenil, Liga Gallega Cadete, Liga Gallega Infantil y Liga Gallega Alevín en fútbol sala.

El sorteo de los calendarios (hoy sería el de Preferente) se suspende hasta nuevo aviso.