El deportivista Ibai ve como un partido especial la visita a Balaídos

A Coruña. El atacante deportivista Ibai Gómez admite al igual que ya lo hiciera Álex Bergantiños el día anterior que el enfrentamiento de este sábado en el estadio Abanca Balaídos ante el Celta B (18.00 horas, TVG-2 e InSports.tv) “supone un partido especial por todo. Tanto el club como cada uno de nosotros lo que buscamos es cuanto antes que sea el verdadero derbi, que para ambas aficiones sería bonito. Lo que tenemos que hacer para ello es empezar por ganar este sábado y volver a la senda de ir consiguiendo de tres en tres puntos para conseguir el objetivo que es del que hablamos todos desde principio de temporada”. El delantero del conjunto herculino percibe que en este tipo de partidos “por el otro lado como quien dice no tiene nada que perder. Si le ganas es lo que debes de hacer y si te ganan... No quiero ni imaginarlo. Nos tenemos que exigir cada fin de semana y este es un fin de semana más especial, pero tenemos que intentar conseguir los 3 puntos cada fin de semana. El otro día me voy jodido a casa porque, sea el rival que sea, el equipo debe sacar los 3 puntos cada fin de semana. Nos tenemos que exigir en ello. Es cierto que es pronto, que hay muchas cosas a mejorar, que estamos trabajando para ello, pero nuestra mentalidad tiene que ser esa. Tenemos que ir a Balaídos a sacar los 3 puntos sí o sí y poder dar la alegría a la afición, pero intentar dársela cada fin de semana, no solamente en Vigo”. p.t.