El Deportivo, a definir la permanencia frente a un descendido

··· El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, aseguró que el conjunto coruñés afronta el partido con el Extremadura, que puede darle prácticamente la permanencia en LaLiga SmartBank, con una “ventaja psicológica importante” porque su equipo tiene un objetivo clasificatorio y el rival, ya descendido, no.

··· “Si me preguntas qué prefiero es que un equipo no tenga nada que hacer, no tenga un objetivo claro. Pase lo que pase, su situación no va a cambiar. Nosotros tenemos una ventaja que es tener un objetivo y los objetivos dan energía para competir. Tenemos una ventaja psicológica importante”, señaló en su comparecencia ante los medios de comunicación.