El Deportivo, de la enésima decepción al nuevo optimisto

Los brotes verdes asoman en el Deportivo y el optimismo reina en el conjunto coruñés y su afición en este 2021 que se va, aunque hace solo unos meses se imponía la decepción, un sentimiento que se ha repetido en el deportivismo en los últimos años.

El Deportivo empezó el año 2021 con el que todavía era su entrenador, Fernando Vázquez, en el alambre a pesar de que solo había perdido un partido de la temporada 2020/21. A un buen encuentro, aunque con eliminación, en la Copa del Rey ante el Deportivo Alavés, le sucedió una derrota en el campo del Zamora.

En el Ruta de la Plata finalizó la segunda etapa del técnico gallego al frente del banquillo blanquiazul, al que llegó Rubén de la Barrera. Fue el primero de los numerosos cambios que se produjeron en todos los estamentos del club en 2021.

El máximo accionista del Deportivo, Abanca, pidió al presidente del club, Fernando Vidal, y a sus consejeros (salvo David Villasuso, hombre de la entidad financiera) que se echaran a un lado. En su lugar, nombraron un Consejo profesional, con remuneración, capitaneado por un exconselleiro de la Xunta de Gaicia, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, para guiar el club.

En el césped, De la Barrera no dio con la tecla a tiempo y cuando el equipo reaccionó ya era tarde. No pasó el primer corte del camino hacia el ascenso. En la segunda parte de la temporada solo le quedó pelear por no bajar dos categorías con la conversión de la Segunda B en Primera RFEF. Logró el mal menor.

Los cambios continuaron una vez concluida la temporada. El secretario técnico se fue al Albacete; el director deportivo, Richard Barral, llegó a un acuerdo con el club coruñés para separar sus caminos, y las negociaciones para la renovación de De la Barrera se rompieron porque el técnico flirteó con Las Palmas, aunque acabó fichando por el Albacete.

La juventud se impuso en el Deportivo. Promocionó a Carlos Rosende a secretario técnico tras haber estado en el departamento de captación y de su etapa como periodista deportivo, reforzó esa área y entregó el banquillo a otro técnico joven, Borja Jiménez.

La plantilla también cambió profundamente. El Deportivo aplicó una reducción salarial y se vio obligado a acogerse a un ERE, aunque finalmente el proceso acabó con solo tres empleados afectados y ningún futbolista, ya que los que rescindieron, once, fueron con acuerdo.

El perfil de los fichajes se adaptó a la categoría. El equipo funcionó desde el principio, aunque después atravesó un ligero bache de resultados que pudo superar para acabar el año como líder de grupo, con cuatro puntos sobre el segundo y ocho respecto al tercero.