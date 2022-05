El Deportivo firma una inocua derrota y se cita con el Linares

El Deportivo se dejó ir en el trámite final contra Unionistas camino de un playoff en el que se cruzará con el Linares el próximo sábado en Riazor, y en el que en caso de clasificarse para la final dirimirá un puesto en Segunda División contra el ganador del duelo entre Albacete y Rayo Majadahonda. Por el camino queda un duelo para olvidar contra Unionistas, que apuró en Riazor las opciones que tenía para optar al ascenso, Debían de ganar los salmantinos y lo hicieron (0-1) con un gol del exdeportivista Rayco. Pero los resultados en otros campos no les sirvieron para encontrar la carambola que necesitaban.

El partido se definió con un gol mediada la segunda parte tras un trasteo insulso. Apenas hubo ritmo. El Deportivo alineó un equipo de circunstancias en el que guardó a casi todos sus titulares de tal manera que aplicó soluciones extrañas como la alineación de Borja Granero como una especie de interior izquierdo en la fase defensiva que en ataque se abría como tercer central para ayudar en la salida del balón. Demasiada gente por detrás de la pelota tuvo el Deportivo en unos primeros minutos sin brillo, sin capacidad para encontrar a Noel, que fue un islote en la delantera.

El partido transcurrió entre una acalorada modorra. Unionistas no se estiró de inicio. Jugó con los tiempos y procuró no destaparse demasiado. Mandi Sosa probó desde fuera del área apenas sobrepasado el cuarto de hora de partido, pero el novel meta Pablo Brea, debutante en Riazor, apenas tuvo que aplicarse durante todo el partido. Replicó el Deportivo con un remate de Mario Soriano, un testarazo que recordó a la acción de su gol con la mano contra el Tudelano. Esta vez el madrileño remató con la cabeza, pero el meta Salva de la Cruz estuvo acertado para frustrar la opción. A la postre fue la más clara del Deportivo en todo el partido.

El Deportivo mostró su mejor cara antes del descanso. Alguno de los futbolistas menos habituales se mostró. Por ejemplo Doncel, que se alineó como lateral derecho y probó un par de veces el disparo lejano sin puntería. Aún así Unionistas pudo marcar justo antes del descanso en una doble oportunidad en la que Espina remató al palo y el rechace lo recogió De Miguel para exigir, esta vez sí, a Brea, que desvió a córner.

El partido se jugaba también al ritmo de las noticias que llegaban de otros campos. Los 400 seguidores de Unionistas empezaron a festejar goles tras el descanso y a entonar el “sí se puede”. Pero nunca llegaron a estar dentro del playoff, ni siquiera cuando Rayco le dio otro aliento al equipo y aprovechó un agujero en el centro de la zaga blanquiazul para encarar a Brea y batirle en el mano a mano sin dificultad.

Con ventaja en el marcador Unionistas trató de manejar la pelota y de plegarse para tapar caminos por dentro. El Deportivo no acabó de generar unas superioridades por los flancos que parecían cantadas. Yeremay entró en el descanso, pero esta vez pasó de puntillas por el partido. Apenas tuvo una opción clara de gol el cuadro coruñés y había llegado poco antes del gol de Rayco con un remate lejano de Soriano ante el que el meta visitante se confió. La pelota golpeó en el palo.

Tras el tanto visitante poco más hizo el Deportivo que empujar sin excesiva codicia. Borja Jiménez le dio minutos al fabrilista Brais Val, pero el equipo jamás se tensionó lo suficiente como para asediar la portería de Unionistas, cuyos jugadores no pudieron festejar el pase a los playoff, el mayúsculo reto que aguarda ahora a un Deportivo obligado a salir de una categoría que para club y afición es un castigo.