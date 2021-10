El Deportivo recibe al Sanse con la confianza intacta a pesar del bache

A Coruña. El Deportivo, que hoy recibe al Sanse (19.00 horas), lleva tres jornadas sin ganar después de haber empezado la temporada con cuatro victorias seguidas y su entrenador, Borja Jiménez, aseguró que a él no le alteran “ni la victoria ni la derrota”.

“ La victoria y la derrota a mí no me alteran ni para bien ni para mal. Cada siete días mi compañero quiere ganar igual que yo y unas semanas ganan ellos y otras gano yo. Quiero ganar, pero soy el mismo cuando gano y cuando pierdo, transmito lo mismo. Es difícil que se me quite la sonrisa por un tema futbolístico. La vida son otras cosas”, declaró el técnico.

“Merecíamos dos victorias y hay que seguir mereciéndolas. Los futbolistas son conscientes de que estamos haciendo muchas cosas bien para ganar los partidos. Veo mucha normalidad y muchas ganas”, indicó el técnico.

Sobre el San Sebastián de los Reyes, precisó que “en Logroño hizo méritos para no perder y en Valladolid iba 0-2”. “Como visitante no está teniendo buenos resultados, pero nos lo va a poner difícil”, pronosticó el técnico, que no ve a su equipo haciendo faltas ni perdiendo el tiempo para amarrar un resultado.

El técnico tiene las bajas de Pablo Trigueros, con un esguince de tobillo, Jorge Valín, con una dolencia en los aductores, y Alberto Benito, con problemas inguinales. Trili ha recibido el alta pero no se prevé que tenga minutos hoy.

PARADÓN CONTRA EL CÁNCER. El Dépor se suma al Paradón contra el cáncer de mama en el marco del Día Mundial contra esa enfermedad y de la campaña de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña.

Esta asociación lanzó el reto de recaudar 18.350 euros, tantos como abonados tiene el Dépor, para continuar apoyando a las mujeres con cáncer en atención social, psicológica, acompañamiento y prevención. Con ese objetivo, sorteará entre los donantes cinco camisetas rosas de los guardametas del club. CAF