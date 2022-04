El Deportivo recibe hoy en Riazor al DUX Internacional de Madrid

A Coruña. El Dépor encara con las bajas de Trilli y Víctor la visita del DUX Internacional de Madrid a Riazor, hoy, a las 12:00 horas (TVG-2). El encuentro corresponde a la 32ª jornada en el grupo 1º de Primera RFEF.

En última sesión en Abegondo, el cuerpo técnico deportivista dispuso tras un calentamiento de un rondo de presión con porterías pequeñas y un partido táctico a tres cuartas partes del campo 2.

A falta de lo que decida el Juez de Competición sobre la reclamación deportivista por alineación indebida del Athletic Club B el pasado fin de semana en un choque que acabó en igualada (1-1), el Dépor es segundo en la tabla con 58 puntos por 69 de un Real Racing Club, líder, que esta tarde recibe al UD Logroñés.

Sobre lo sucedido en Lezama habló Borja Jiménez en la sala de prensa. El técnico deportivista da por hecho que el equipo sumará dos puntos más “porque no hay lugar a duda. Ellos han tenido un pequeño error y les ha llevado a cometer una alineación indebida. Son jugadores (Diarra y Artola) que no han podido cumplir su partido de sanción porque (ante el Extremadura UD) no ha habido partido. Lo dice bien claro la resolución”.

En la primera vuelta, en Villaviciosa de Odón, el marcador fue favorable al Depor (2-3) en un partido intenso, con alternativas y que se resolvió en los minutos finales. El DUX Internacional de Madrid llega a Riazor tras una dura derrota en su campo (0-3) ante el Real Racing Club. RCD