El diálogo debe imponerse a las amenazas

CAPRICHOSO Parecía que este podría ser su año, pero Neymar no tiene remedio. Una nueva expulsión que no le va a permitir estar con su equipo en la final de la Copa de Francia. No salió en el once titular ante el Montpellier y cuando Pochettino le dio entrada no duró ni cinco minutos sobre el campo, siendo expulsado por el colegiado, algo que no gustó al irascible delantero del PSG que dejó a su equipo colgado y precisó ir a la tanda de penalties para clasificarse. No contento con eso, Ney se despachó a gusto en las redes sociales donde tras señalar que existe una campaña personal contra él, manifestó respecto al colegiado que “juego cinco minutos, hago una falta y ya coge la amarilla sin pensar...gracias por sacarme de la final”.