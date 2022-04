El Espanyol se enfrentará al Real Madrid al vencer al Celta en la semifinal de la Copa del Rey juvenil

DECEPCIÓN. El equipo de Claudio Giráldez se vio superado por un rival que, con la entrada del exmadridista Armand Vallés tras el descanso, ganó presencia ofensiva y plasmó en el marcador su mejor juego. El equipo blanquiazul se medirá en la final al Real Madrid el sábado en el Ángel Carro (12:30 h.).

El Espanyol dominó en el primer tiempo ante un Celta replegado y que se dejó ver poco ofensivamente. Los dos porteros fueron casi espectadores de excepción durante la primera hora de juego y apenas intervinieron. Un disparo alto de Simó para el conjunto periquito y otro de Hugo Álvarez para la escuadra olívica, que tampoco vio puerta, fue de lo poco reseñable en el primer tiempo. Tras la reanudación, el Espanyol se mostró más ambicioso. Miguel Carvalho, no pudo concretar una buena jugada de Luca, y Armand Vallés, que entró en el intermedio y dinamitó el duelo, llevó el peligro a la meta céltica, mientras que Hugo Álvarez volvió a protagonizar el mejor intento del equipo vigués hasta superada la hora de partido. Se animó el encuentro y Jesús perdió la ocasión de adelantar al Celta, salvado minutos después por su meta César en un remate de Armand Vallés con marchamo de gol. No falló en la siguiente oportunidad el jugador espanyolista, que cabeceó con precisión un saque de esquina para situar el 1-0 a los 77 minutos. Tres después, el propio Armand Vallés, al que no pudo frenar ni con falta la zaga del Celta, asistió a Luca, encargado de fusilar a César en el 2-0. Aún quedaba una jugada de ensueño, en el minuto 88, entre Armand Vallés y Luca, los dos futbolistas más desequilibrantes, a la que puso broche de oro Álex Grabulosa con un certero testarazo para cerrar el resultado (3-0). En la otra semifinal, el Madrid venció con suficiencia al Betis, al que acabó goleando en el tramo final. Lorenzo, en el primer acto, y Manuel Ángel, Obrador, Manu y Nakai firmaron los tantos del 0-5. Manuel Gª Solano