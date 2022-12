El ex atleta gallego Gustavo Dacal, delicado en un hospital en México

diez veces campeón de España. El exatleta español Gustavo Dacal, 10 veces campeón de España en lanzamiento de jabalina, se encuentra internado el Hospital de la Beneficencia de Veracruz, ciudad en el este de México, tras haber contraído dengue.

Dacal, dueño del récord gallego de lanzamiento de jabalina al en 2003 tirar para 78.88 metros, se encuentra en estado “delicado”, según informó la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, su antiguo club.

Gustavo Dacal entró a la clínica privada por enfermarse de dengue al sufrir una picadura de un mosquito, tras lo cual ha sido operado tres veces por una apendicitis, una inflamación en el colon y una espondilodiscitis, infección en la columna vertebral que amenaza con dejarlo sin caminar.

“El pronóstico es incierto. Seguimos haciendo ejercicios de movilidad y sensibilidad para que esto (las piernas) no se duerman, yo sigo en la pelea y no voy a bajar los brazos”, dijo Dacal a sus familiares en un audio al que tuvo acceso La Voz de Galicia. El deportista ibérico se encuentra en México desde hace una década y llegó para entrenar a atletas de jabalina en el Comité Paralímpico Mexicano y actualmente es entrenador en el Instituto del Deporte de Veracruz. Dacal llegó a México en 2012 para preparar a los lanzadores de jabalina mexicanos, sin embargo, su cargo en el Instituto del Deporte de Veracruz no incluye seguro médico, por lo cual los gastos de miles de euros en el Hospital de la Beneficencia han corrido a cargo de él y su familia. Existen cuentas bancarias habilitadas en España y México para hacerle donaciones a Dacal. EFE