El fútbol es imprevisible y mágico

EN EL AÑO 1863 en Inglaterra reinventaron el fútbol moderno y en la actualidad lo quieren someter a la perfección y al control de las máquinas.

La tecnología es cada vez más importante en el deporte y, por ende, en el deporte rey, se está invadiendo de tecnología punta y nos olvidamos de lo imprevisible del fútbol, que se juega con los pies y con la cabeza.

El jugador no es un dato, no tiene piloto automático, sino que, piensa, une puntos, actúa y decide de acorde a los requerimientos de la jugada, de la situación y del tipo de encuentro.

Los jugadores son entrenados por datos y sometidos a la técnica del big data y por mucho que se quiera ser moderno y someterlo a los registros científicos no deja de ser un juego y cuando se juega con juego y con alma suceden cosas impensables, que sólo se justifican con referencias al ADN diferencial, a la magia y la suerte.

Guardiola es un avanzado y un explorador de juego basado en sus ingenieros y sus astrofísicos para estar al pie del cañón. Dota al jugador de soluciones múltiples, sometiéndolo a un modo y modelo de juego, donde no cabe la incertidumbre ni las situaciones sorpresa. Pretende darle todo el juego mascado, en cuadrículas, eliminando los imprevistos y la improvisación. A sus jugadores no le debe sorprender ninguna situación, pero en el juego no se dan entrenadas todas las variables y secuencias que se dan en un partido. Todo lo tiene estudiado, cuadriculado, guionado para jugar como una máquina. Cuando el rival plantea novedades que no recogen sus datos, los jugadores quedan desubicados, pidiendo soluciones y explicaciones, se les acabó la partitura y no aparece ningún solista, fuera del guion, como lo hacía Messi en su Barça, con juego por libre e individual para aportar soluciones del jugador allí donde no llegan las del entrenador.

En la parte final del partido del Bernabéu nadie daba crédito a lo que se estaba sucediendo.

Aconteció algo impensable, cuando el Madrid retiró las figuras, su trivote, el juego se desató, escapó al control, cambió la partitura, seguramente muchos fueron por libre, actuaron a capela y se logró lo impensable con orden en el desorden. Es la belleza de la incertidumbre del juego y le llaman magia.

La magia aparece cuando ganas y ganar ayuda a ganar y jugar cada día ante los espectadores del Bernabéu, con ese grado de exigencia, moldea a los jugadores para la verdad, los endurece y los hace forofos de sí mismos. Dicen que el Madrid no tiene modelo, pero se le atribuyen, como valores, sus vivencias y su pasado. Son su forma de vivir, es la Champions su competición. Son sus credenciales, son alma y futbol. No caben más explicaciones y eso le lleva a Paris.

Acierto, error, gol o no gol con big data y sin ella, marcador corto o largo, montadas y remontadas. ¿Cómo lo explicas?

El fútbol es imprevisible, con muchos partidos en un partido, no hay dos iguales, es magia, es fe, es ganas de ganar, es convicción, certeza de lo que se espera, es el alimento de la afición, con plan, revulsivos, liderazgo y seguramente, también, ADN y lo inexplicable del fútbol.