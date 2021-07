El fútbol hace justicia con Messi y le da su primer título con Argentina

Río de Janeiro. El delantero brasileño Neymar felicitó a su excompañero de equipo en el Barcelona Leo Messi, que se proclamó en la madrugada de este domingo campeón de la Copa América con la selección argentina, y afirmó que, pese a “odiar perder”, el fútbol le estaba “esperando para ese momento”.

El 10 brasileño se deshizo en elogios ante su “amigo y hermano” y dejó un emotivo mensaje de felicitación en su cuenta personal de Instagram.

“Perder me duele, me lastima... es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí, fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar”, afirmó.

Y confesó las palabras que le dijo al final del encuentro cuando se fundieron en un sentido abrazo: “Joder, me has ganado. Odio la pérdida pero disfruta de tu título hermano. El fútbol te estaba esperando para ese momento”.

El capitán de la selección brasileña reconoció sentir un gran respeto y admiración por lo que Leo Messi hizo por él y “por el fútbol”.

Neymar ha ejercido más que nunca de líder de equipo brasileño, pero se va sin premio y entre lágrimas después de perder por 1-0 ante Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El delantero del PSG recuperó el gran nivel de juego y desequilibrio que le llevaron a codearse con los mejores futbolistas del mundo. Una buena actuación que, sin embargo, acaba sin título. EFE