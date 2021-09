El fútbol vuelve a ser fútbol

TENGO GRABADA en mi mente una sensación difícil de vivir fuera del deporte. Siento necesidad de olvidar esta etapa y volver a sentir la competición, ver como se eriza la piel en el devenir del juego, del gol, del acierto y del error.

La fe y la esperanza me llevaban a pensar en una supuesta normalidad y que a estas alturas estaríamos liberados de ataduras. No ha sido así y debo conformarme con algo de apertura. Vuelven espectadores a las gradas, el 40% del aforo, no es mucho, pero rompe el silencio bloqueador de los estadios. Un equipo lo forman la gente que grita desde la grada, el que sufre desde la banda y el que empuja el balón a la red, el que lo lanza por las ondas, el que lo plasma en las carteleras y el que lo hace llegar a nuestras manos, oídos y ojos.

Estamos en los inicios de la Liga Profesional y la Champions, la Primera RFEF, las otras, están a una semana de iniciarse y las puramente nuestras se preparan para caminar en octubre. Parece confirmarse que desempolvamos nuestras ligas. Esperando que tenga continuidad.

El fútbol es una parte muy importante de nuestras vidas, un deporte donde no siempre gana el mejor, el de más dinero; la propia incertidumbre lo hace más atractivo. El fútbol, además de ser pasión, es una industria que sostiene muchos empleos en España y una gran fuente de salud para nuestra población. Trabajo, ocio y dinero para muchas formas y estilos.

El fútbol se vuelve a parecer al fútbol. Disfrutemos con el estilo de fútbol vertical y eléctrico, es el que emociona y acapara la atención del espectador y ahora, con el ánimo del público, los jugadores podrán poner el alma en cada acción para superar a los rivales y ganarse el cariño de la gente. Así todo será más fácil.

No me olvido de los fichajes ni de mencionar el cierre del mercado para realizarlos. A estas alturas no puedo confirmar las últimas noticias, nosotros cerramos antes que el mercado, pero ya cansa un poco. Las operaciones de salida del Barcelona (culebrón Messi progresando adecuadamente), y las maniobras del Madrid (con Mbappé), no salieron de las redes en todo el verano. La verdadera historia de Messi, creo, no la conoceremos. Sabemos que con su marcha nuestro fútbol pierde; se suma al éxodo de figuras rumbo a Francia, Italia e Inglaterra, a ese goteo que año a año nos va debilitando.

Siguen las tensiones entre Tebas y Rubiales. Uno se vende a los fondos de inversión, el otro lo desaprueba y se monta la Liga RFEF con venta de derechos audiovisuales para la Primera. Los patrocinios y los fondos serán tema muy presentes en las tertulias diarias.

El fútbol profesional va por su lado, pero no puede olvidar la base, no olviden que todos pasaron por ella y ahí se forman para ser los jugadores del futuro. Su posición de dominio y de abuso está llegando al límite.