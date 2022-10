El gran evento mundial del ajedrez llega a Santiago con el influencer Rey Enigma

La Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, acogerá el gran evento del año en el mundo del ajedrez en Galicia. Se trata del BICAPAWN Xacobeo Chess Festival, que combinará competición, ocio y divulgación entre los días 19 y 22 de octubre. El apartado competitivo consistirá en un Grand Prix de rápidas y Blitz, cuyo principal atractivo es que no solo acogerá a grandes maestros y maestras nacionales e internacionales, sino que estará abierto también a la participación de cualquier aficionado, sea cual sea su nivel, que tendrá la oportunidad de integrarse en el espectacular ambiente de los torneos, en un escenario privilegiado como el Museo de la Cidade da Cultura, y jugar contra grandes figuras en partidas que serán retransmitidas por streaming en el canal Chess 24.

La bolsa de premios asciende a 70.000 euros, con galardones que reconocerán la regularidad acumulada en los torneos y también otros premios excepcionales en distintas categorías. Uno de los grandes objetivos de BICAPAWN es promover el ajedrez entre los más jóvenes, por lo que todos los participantes de las categorías SUB 18 recibirán un premio por su participación, junto a los programados para los mejor clasificados. Además de las dotaciones en metálico para los sub 18 y sub 16, las categorías que abarcan desde SUB 14 hasta SUB8 podrán conseguir Kits BICAPAWN con sorpresas diseñados para los más pequeños de la gran familia del ajedrez en Galicia. También se ha diseñado una categoría especial de premios para los mejores jugadores gallegos (ELO inferior a 2000), con dotaciones económicas diarias de 100 a 500 euros. Además, el BICAPAWN Xacobeo Chess Festival incluirá premios especiales para fomentar la práctica de este deporte en el colectivo femenino, coincidiendo con la declaración de 2022 como el Año de la Mujer en el Ajedrez. Los niños también serán protagonistas con el Mega Chess Kids, un torneo infantil para jugadores de 6 a 12 años que se disputará sobre el tablero más grande del mundo, de 144 metros cuadrados.

También se ha adaptado el calendario para favorecer la participación, con la mayoría de los torneos en horario de tarde, que se iniciarán el miércoles 19, en horario de 18.00 a 22.00 horas. El BICAPAWN Xacobeo Chess Festival se retransmitirá en directo a través de la plataforma Chess 24, a cargo de grandes figuras del streaming de ajedrez, como Pepe Cuenca, El Divis y otros.

Rey Enigma. Uno de los grandes atractivos será precisamente la presencia de Rey Enigma, tanto por la diversión que generan sus desafíos como por el aura de misterio que envuelve a este original personaje nacido hace apenas dos años y que cuenta ahora con 1.800.000 seguidores en TikTok y medio millón más en YouTube. El gran influencer del ajedrez, que esconde su identidad detrás de una máscara y un traje a cuadros blancos y negros, estará el viernes, a partir de las 12.30 horas, en la plaza del Obradoiro, donde ofrecerá una exhibición de juego. Ya por la tarde se trasladará a la sede del BICAPAWN Xacobeo Chess Festival en la Cidade da Cultura para, entre las 16.30 y las 18.00 horas, enfrentarse a retos de partidas rápidas con grandes maestros. El sábado regresará a la Cidade da Cultura para desafiar a los ajedrecistas participantes en el torneo, entre las 12.00 y las 14.00 horas y, de nuevo, entre las 16.00 y las 18.00.