El internacional sub’21 Julen Lobete firma con el Celta hasta el 2026

··· Tras firmar este lunes su renovación hasta junio de 2025, Iago Aspas, la estrella del Celta, declaró que su reto personal es “seguir batiendo récords y lograr un título” con el conjunto celeste. “Cada temporada siempre me decían que me costaba arrancar, que empezaba a meter goles muy tarde. Como me decía mi amigo Nolito, los deberes son a final de curso. Hay mucha gente que suspende en la primera evaluación, pero lo importante es aprobar al final del curso”, declaró Aspas. En este sentido, agradeció “todo el cariño” que le ha mostrado el celtismo desde que dio el salto al primer equipo. “Para mí es un orgullo sentirme querido por la gente, pero el club está por encima de todos y de cualquier jugador”, declaró.