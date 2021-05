El Jerubex Santiago Futsal y David Rial oficializan que separan sus caminos

Ya es oficial. Tal como informó la semana pasada EL CORREO GALLEGO, David Rial no será el entrenador del Jerubex Santiago Futsal la próxima temporada, en la Segunda División B. El secreto a voces (tal como adelantó Toño Bermúdez en la Cadena Ser, el técnico se lo había comunicado a sus jugadores) ha sido anunciado por el Santiago Futsal en sus redes sociales; en su comunicado, además, el club le agradece al técnico su compromiso permanente.

Por su parte, y también en las redes sociales, David Rial se despidió con una emotiva carta, llena de agradecimientos (el club y quienes lo dirigen, con el presidente Ramón García y el director general, Miguel Fernández, y la afición, los jugadores y sus colaboradores los encabezan).

“David Rial non seguirá no Santiago Futsal a temporada que ven. Dende o club queremos recoñecerlle a profesionalidade e paixón coa que liderou o primeiro equipo do club, así como toda a súa traxectoria como formador de base. Moita sorte”, es el escueto pero elegante comunicado del Santiago Futsal.

Más extensa es la carta de David Rial, quien se despedirá en directo en Santa Isabel en la última jornada de liga que todavía queda por disputar en el grupo por la permanencia: al Santiago Futsal le toca jugar frente al Alzira, el día 22 de mayo.

Con el descenso tristemente ya consumado, el encuentro carece de importancia competitiva. Sí gana peso en el apartado de las despedidas.

Rial dejará atrás dos intensas y problemáticas temporadas como primer entrenador del primer equipo (antes estuvo en la base y fue segundo de Santi Valladares un año en el primer equipo, ya en Segunda), y ese desgaste, con tantas complicaciones este curso (a la dura situación económica del club se le unió la pandemia, que lo hizo todo mucho más complicado) está en el centro de su decisión.

GRACIAS. El entrenador, en su misiva de despedida, remata con un elocuente “GRACIAS FAMILIA”. David comienza recordando la “llamada que me cambió la vida”, cuando ingresó en el club hace doce años. “12 años que me han formado como entrenador, pero sobre todo como persona”, en los que se empapó de “principios y valores” en una etapa que “volvería a vivir una y mil veces”.

Yendo por orden cronológico, Rial recuerda a “jugadores y familiares con los que compartí mis primeros 9 años en este club, horas y horas juntos” y que define como “la verdadera esencia de este escudo”, destaca. Junto a ellos, sus “compañeros y amigos para siempre”.

Mención especial para quienes lo han acompañado estos dos últimos años “mientras se cumplía el sueño de aquel chaval de 18 años, dirigir en la elite al equipo de su ciudad (...) una sensación única e indescriptible”, señala.

“Gracias a Ramón, a Miguel y el resto de la directiva” por la oportunidad, con el deseo de que el club encuentre la tranquildad y estabilidad que tanto necesita y merece”.

También a los jugadores del club “en uno de los momentos más difíciles de su historia”. A sus compañeros “más que compañeros, amigos y confidentes”: Alberto García, Alberto Estrada, Asier, Dr. Marque, Mejo, Fox, Brais, Carlos Garazo, Mareque, y en especial a Samu, su segundo, ennumera. A la afición, “tan cerca en momentos tan jodidos, Santiago Futsal es único y el mayor motivo sois vosotros”, y también a sus padres y hermano.