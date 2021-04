La expedición del Jerubex Santiago Futsal completó durante el día de ayer en autobús un complicado viaje, el más difícil de los últimos tiempos, a Zaragoza. Y no por los casi 800 kilómetros que separan la capital de Galicia de la capital de Aragón, que más kilometraje hay a Alzira, Castellón, Murcia o Elche. No. El viaje es duro cuando se hace sin una excesiva motivación. Y, las cosas como son, el equipo compostelano, tras su derrota en casa la semana pasada ante el Bisontes de Castellón (2-3), dejó su suerte, la del descenso desde Segunda, casi echada: recortar ocho puntos en cuatro jornadas es tarea harto complicada. Si se diesen mal los resultados, podría bajar esta jornada.

Pero el equipo no piensa en eso. Con esa diminuta luz, y una vez más olvidándose de todo, en especial de mirar a la cruel clasificación, se subió ayer a las once, tras entrenarse, al bus el Jerubex Santiago, que hoy (Pabellón de La Granja, 19.00 horas) se enfrentará al Full Energía Zaragoza. Un rival que está en el otro lado: un empate esta tarde, si el Elche no gana al Móstoles, sellaría la salvación maña. La motivación es diferente, después hay que jugar.

DOS RACHAS. Zaragoza, además, no ha sido tradicionalmente una plaza propicia para los intereses del Santiago Futsal, que cayó allí ante el equipo (su nombre de pila es Colo Colo) siempre dirigido por Alfonso Rodríguez, 4-2, en la campaña 2019/2020. Más dolorosa fue la victoria del Fulle Energía Zaragoza hace escasas semanas en Santa Isabel, ya en la fase por la permanencia: el injusto 1-2 que comenzó a sepultar las opciones del equipo que entrena, y bien, David Rial.

Pero el equipo santiagués también superó tres veces al maño, y una de ellas fue en La Granja: 3-7 en la 2018/2019.

Ahora, el Jerubex Santiago acude acuciado por su situación, doliéndose aún de la cornada recibida frente al Bisontes, pero, en lo deportivo, con la fe que le da su buena racha como visitante: en esta segunda fase, y tras haber cerrado la primera con victoria en Rivas, ganó en Castellón (0-3) y Murcia (2-3) y empató en Alzira (2-2).

Claro que la racha del cuadro maño en La Granja tampoco es mala: allí sólo ganaron los filiales de Barça y ElPozo. Cayeron El Ejido (11-5), Mengíbar (5-4), Alzira (5-2) y Móstoles (7-1). Y empataron Manzanares (3-3), Bisontes (1-1), Elche (3-3) y Rivas (5-5).

ALBERTO, BIEN. En el Jerubex Santiago Futsal se comenta que los tobillos de Alberto Mirás “son de goma”. El canterano se recuperó en tiempo récord de los palos recibidos en ellos contra el Bisontes y no tuvo problemas para entrenarse bien esta semana; hoy jugará. Quien es baja segura es Alán, quien en el entrenamiento del jueves sufrió un serio esguince de tobillo. Dando un gran ejemplo de lo que es estar implicado, como sus compañeros, Alán insistió en viajar a Zaragoza. En muletas, pero viajó.

David Rial, entrenador del Jerubex Santiago, no esconde que “la situación es difícil”. “Matemático no es (el descenso), pero la derrota ante el Bisontes fue un golpe muy duro a nivel mental. Sé que en Zaragoza técnica o tácticamente vamos a responder, pero me preocupa ese factor mental, esta semana el equipo no trabajó con la misma chispa de las anteriores”, señaló.

En todo caso, el joven técnico asume la situación. “Es la que nos toca vivir, igual que antes pasamos por otras muy felices. Lo único que nos queda es seguir intentándolo, intentar ganar cada partido que juguemos y acabar lo más arriba posible”, comenta.

Quedar lo más alto posible por “orgullo personal”, dice, pero también por si se dan tras acabar la liga posibles renuncias a la competición.