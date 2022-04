“El juego más combinativo de la categoría lo practica el Navalcarnero”

“Hay que ganar”. Así de contundente se mostró Rodri Veiga en la previa del encuentro de mañana (17:00 h.) en el que el Compostela se medirá al tercer clasificado, el Navalcarnero. “El otro día competimos a un nivel muy alto ante un rival muy exigente”, repasó el entrenador del cuadro blanquiazul que, tras la mejoría en el juego mostrada por sus pupilos en los últimos dos compromisos, considera que el triunfo tiene que llegar.

Ante el conjunto madrileño no podrá contar con Fernando, que continúa en proceso de recuperación de una rotura de fibras, Samuel, aquejado de un edema óseo en uno de los tobillos, ni Matías. El defensa argentino, con una inflamación en la rodilla, no entrenó en toda la semana. Además, Antas, que, aunque fue convocado la semana pasada no disputó ningún minuto en el empate ante el Adarve, es duda. “Es el que más preocupa”, apuntó el técnico. “Lleva tres meses que no es capaz de estar todo lo cómodo que nos gustaría”.

El rival que visita San Lázaro es el tercer clasificado. El Navalcarnero, que, después de haber conseguido hilar seis encuentros sin derrotas acumula dos tropiezos seguidos, intentará ganar para volver a tratar de plantar batalla al Pontevedra en la lucha por el segundo puesto. Es un equipo que, según repasó el entrenador de la SD, “juega distinto” a los otros equipos de la Comunidad de Madrid. “Es, quizá, el equipo que practica el juego mas combinativo de la categoría”, subrayó.

El manejo de la posesión y de los tiempos de la escuadra que prepara Pablo Álvarez es la mayor preocupación de Rodri Veiga: “Quiere sacar el balón jugado desde atrás y, cuando es capaz de conservarlo, tiene mucha pausa para buscar cambios de orientación y crear desequilibrios”.

“Maneja muy bien la pelota”, añadió el entrenador del cuadro santiagués. Rodri alabó tanto la filosofía de su próximo rival como la convicción que han mostrado los jugadores del cuadro navalcarnereño en ese modo de entender el fútbol: “Cree en una idea muy marcada y lo hace bien”.

“A pesar de cometer errores en zonas críticas, lo siguen intentando y no se arrugan”, destacó el entrenador valdeorrés de su oponente, al que analizó con detalle, pese a reconocer que al inicio del curso solo conocía a David Uña de su plantilla. Con el paso de las jornadas, y con el seguimiento hecho a la categoría, Rodri Veiga descubrió “futbolistas muy interesantes”. “David Gómez, el mediocentro defensivo, maneja muy bien la pelota, Raúl Beneit es un mediapunta muy interesante, al igual que los laterales, sobre todo el izquierdo”, apuntó. El técnico de la SD repasó cuál es el plan previsto para intentar doblegar al Navalcarnero: “Buscaremos generar superioridades de atrás hacia delante, y, si no podemos, intentaremos transitar”. “Ante un rival que, en determinados momentos, es capaz de meterte atrás, las transiciones cobran importancia”, explicó Rodri Veiga.