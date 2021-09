“El límite salarial del Lugo está agotado”, dice Mauro Pérez

LIGA SMARTBANK El director deportivo del Lugo, Mauro Pérez, admitió que el “límite salarial está agotado” con las llegadas de Álex Pérez y Ricard Sánchez, por lo que no podrá incorporar jugadores que se hayan quedado sin equipo, y se mostró sorprendido por los movimientos del Fuenlabrada el último día y la capacidad del Ibiza y el Mirandés. “Somos el tercer equipo con el tope más bajo”, comentó en una rueda de prensa que ofreció para valorar los movimientos del club este verano, 18 de salida y 17 de entradas.

En esa comparecencia telemática, el responsable del área deportiva del Lugo también se refirió a otros clubes, “sorprendido” por la capacidad económica que teóricamente han tenido, ya que, “en principio, estaban situados por debajo de la línea de gasto que se ha terminado dando”.

“No sé cómo lo hacen. Jamás he visto algo como lo de ayer el Fuenlabrada, de hacer cinco fichajes el último día. El Dépor hizo algo parecido hace dos temporadas. Es raro. Me sorprende la capacidad del Ibiza, con jugadores a los que el Lugo, y otros como Mirandés o Ponferradina, no pueden llegar. Y la facilidad del Mirandés para hacerse con cedidos con salarios elevados”, dijo al tiempo que afirmó que la salida de Cristian Herrera “estaba acordada de manera previa” a su llegada al club y sobre el traspaso de Ander Cantero reveló que “pidió salir” para fichar por el Eibar.

En cuanto a la política del club en el mercado, dijo que tenía “un bloque veterano” y consideró que “había que meter energía, savia joven, sangre”. “Tenemos que aprovecharnos de ese hambre para crecer”, apostilló ante la prensa. C.A. Fdez.