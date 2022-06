El Linares, primer escollo del Deportivo en el playoff

FASE DE ASCENSO A SEGUNDA. Riazor se apresta a vivir esta noche (21:00 horas) una cita esencial para el Deportivo. El equipo herculino, segundo clasificado del grupo I, juega ante el Linares, que fue quinto en el grupo II, el cruce de semifinales del playoff de ascenso a Segunda División con la ventaja de hacerlo al amparo de su público. Más de 20.000 gargantas empujarán desde las gradas al equipo de Borja Jiménez en un partido vital para el devenir del club, ávido de retornar a la categoría de plata, después del desencanto de la temporada pasada, para poder garantizar de mejor manera su viabilidad económica.

La ciudad se ha engalanado como en las grandes ocasiones de antaño, ya fueran posibles ascensos a Primera o citas ante los grandes clubes del continente y la afición tratará de llevar en volandas a los jugadores desde su llegada al estadio. Por eso, los seguidores deportivistas se darán cita en Riazor dos horas antes del partido para recibir al equipo y que los jugadores sientan la energía de una hinchada para la que todo lo que no sea ascender, y más jugando en casa, sería una decepción mayúscula. Con la llegada de Antoñito, la escuadra coruñesa ha conseguido resolver uno de los problemas que le acuciaban, el del lateral derecho, y parece haber encontrado un patrón de juego, con el 4-3-3 como referencia, que le permitió ganar los cinco últimos encuentros en Riazor previos a la visita de Unionistas.

“El Deportivo no tiene la culpa de que el playoff se juegue aquí. No es algo que haya elegido. Da igual donde hubiéramos jugado. En Madrid, en Murcia o en la Conchinchina hubiéramos sido locales porque tendríamos a 8.000 personas y estaríamos arropados por nuestra gente. En eso somos los mejores. No hay nadie cercano a nuestra afición”, apuntó Borja Jiménez. El Deportivo alcanzaría el pase a la gran final si gana o incluso con un empate al final de los 120 minutos, ya que no habría tanda de penaltis y prevalecería su mejor clasificación liguera para jugar el encuentro decisivo por el ascenso el próximo sábado ante el vencedor del Albacete-Rayo Majadahonda que se disputa hoy en Balaídos (18.00 horas).

MANUEL G. SOLANO (ADG)