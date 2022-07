El Lugo justifica la salida de Ros al Albacete por falta de compromiso

SEGUNDA. El Lugo aclaró ayer, a través de su director deportivo, Carlos Pita, la salida del central Juan Antonio Ros al Albacete y reveló que el jugador no quería continuar en el club y que su compromiso no era el que el equipo gallego requiere. El excapitán del Lugo admitió que tanto el entrenador de esta temporada, Hernán Pérez, como la dirección deportiva contaban con Ros “después del rendimiento que dio la temporada pasada hasta lesionarse”. Pita afirmó que el jugador “está lesionado” desde la recta final del curso 2021/22 y “pensaba que iba a jugar antes”. “No está cien por cien convencido y, cuando llega la posibilidad de salir al Albacete nos transmite que no quiere seguir en el Lugo. Detectamos que su nivel de compromiso no va a ser el que necesitamos para competir y ahí se empieza a hablar con el Albacete para buscar un traspaso”, comentó Pita. EFE