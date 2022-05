El Lugo subraya en rojo el partido que le enfrenta con el Fuenlabrada para así sellar la permanencia

SEGUNDA DIVISIÓN. Sebas Moyano, centrocampista ofensivo del Lugo, afirmó que el partido de este sábado con el Fuenlabrada está marcado en rojo en el calendario del equipo gallego para sellar la permanencia en LaLiga SmartBank.

“Tenemos la fecha de este sábado marcada en el calendario. En casa podemos hacer que la permanencia sea matemática y esperemos conseguirlo y cerrarla por fin”, comentó el jugador rojiblanco en una rueda de prensa. El Lugo podría dejarla resuelta en el caso de que la Real Sociedad B no se imponga el viernes al Almería, pero en el vestuario del conjunto que entrena Rubén Albés están centrados en lograrla sin depender de los rivales. “El viernes se puede dar, pero queremos hacerlo por méritos propios, que sea por nosotros y no depender de nadie”, afirmó Moyano.

Enfrente tendrán los lucenses a un Fuenlabrada ya descendido, que ha enlazado siete derrotas y cuatro partidos con expulsados.

“Llevan una mala racha, una mala dinámica, pero vendrán a competir al máximo, a sacar el máximo número de puntos. Sabemos que es un día clave para nosotros e intentaremos sellar la permanencia”, advirtió.

Moyano advirtió de que el Fuenlabrada es un “buen equipo aunque haya descendido” y se mostró receloso.

“Aunque no tiene la presión de la competición, no creo que se dejen llevar. Competirán por orgullo y tienen jugadores muy buenos, con experiencia en la categoría. Nosotros saldremos a dar el cien por cien”, indicó. El conjunto gallego no pudo ganar ni al Tenerife (0-2) en su campo ni al Ibiza (1-1) en Can Misses y ahora se fija en el encuentro de la antepenúltima jornada para certificar su continuidad en LaLiga SmartBank. Los lucenses suman 47 puntos en 39 jornadas y sacan siete a la Real Sociedad B, el único de la zona de descenso que ahora mismo sí podría alcanzarles. efe