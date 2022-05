El Madrid tumba al Barça, se mete en la final de la Euroliga

El Real Madrid peleará por el título de la Euroliga este sábado ante el Anadolu Efes turco tras eliminar, en la segunda semifinal de la Final a Cuatro que se disputa en el Stark Arena de Belgrado, al Barça por 83-86 en un partido plagado de alternativas y en el que llegó a perder por trece puntos en el tercer cuarto.

El equipo que entrena Pablo Laso, que ganó su última Copa de Europa en la capital serbia en 2018, buscará su undécimo título ante el vigente campeón mientras que el Barça peleará ahora por el tercer puesto contra el Olympiacos griego.

Mirotic: “Han jugado mejor la segunda parte”. El ala-pívot del Barça Nikola Mirotic admitió que el Real Madrid jugó mejor este miércoles en la segunda parte de la semifinal de la Euroliga, que el conjunto blanco ganó por 83-86.

“Han jugado mucho mejor que nosotros en la segunda parte. Han tenido mas acierto. Enhorabuena para ellos”, acertó a declarar sobre la pista del Stark Arena un Mirotic, visiblemente afectado por la derrota. El hispano-montenegrino fue el máximo anotador del partido, con 26 puntos, y el jugador más valorado, con 39 créditos, pero su exhibición no alcanzó para dar a los azulgranas el pase a la final, donde el Real Madrid se enfrentará este sábado al Anadulo Efes a las 19 horas. Mirotic, casi sin palabras: “Enhorabuena para ellos”

Mirotic se quedó casi sin palabras este jueves tras la derrota encajada por su equipo ante el Real Madrid en las semifinales de la Euroliga, en Belgrado, y dio la enhorabuena a su rival.

Tras firmar 39 créditos de valoración con 26 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias ante el que fue su equipo, un cariacontecido Mirotic se limitó a decir a DAZN: “Han jugando mucho mejor que nosotros”.

Las actuaciones de Yabusele y Llull, claves en al segunda parte ayudaron mucho al triunfo del Real Madrid frente a un Barcelona donde Mirotic se quedó muy solo.

Causeur: “Somos un equipo de campeones” El escolta del Real Madrid Fabien Causer sacó pecho después de eliminar este jueves al Barça en las semifinales de la Euroliga y reivindicó que el equipo blanco demostró ser “un equipo de campeones”.

“Hemos vivido muchas emociones esta temporada. Han dudado de nosotros y hemos demostrado que somos un equipo de campeones. Lo hemos demostrado en cada partido importante”, afirmó el francés desde la pista del Stark Arena de Belgrado, instantes después de clasificarse para la final de la máxima competición continental.

Causeur reconoció el esfuerzo físico realizado: “Estoy muerto, lo he dado todo. Ahora me va a costar bajar un poco (las emociones) para pensar en la final, porque la Final a Cuatro son dos finales. Estoy ilusionado”. El escolta, decisivo en la remontada madridista con 18 puntos -máximo anotador del conjunto blanco-, aseguró que ahora queda lo más difícil, la final que el Real Madrid jugará este sábado contra el Anadolu Efes: “Queda lo mas importante. Va a ser difícil descansar esta noche. Una final de la Euroliga se gana, no se juega”.