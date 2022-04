¿El milagro del hockey a patines en Compostela?

El 9 y 10 de abril tuve el privilegio de asistir a la final a cuatro (4) del CTO Gallego Junior Masculino de hockey a patines, en el Pabellón de Vite, y de asistir a lo que muchos considerarían un milagro.

Milagro, porque cuando se habla de hockey a patines en Galicia, muchos solo pensarán en el Deportivo Liceo o el Dominicos, de A Coruña, ciudad donde este deporte tiene afición, y por supuesto, instalaciones públicas (hasta 5 instalaciones públicas aparte de numerosas privadas, situadas en colegios).

Milagro porque entre esos 4 equipos que disputaban la final, dos eran de nuestra ciudad, el HC Raxoi (decano del hockey a patines en Santiago) y el CH Compostela. Milagro porque el HC Raxoi, en un brillante campeonato, no solo se clasificaba para la final, sino que era capaz de ganarla a todo un Deportivo Liceo de A Coruña, coronándose como Campeón Gallego Junior, en un partido vibrante, emocionante, con un pabellón abarrotado y con una afición entregada al enorme espectáculo que ambos equipos ofrecieron. Milagro porque el CH Compostela se alzaba con la tercera plaza, muy merecida. Dos equipos de Santiago de Compostela entre los 3 mejores equipos juniors masculinos de Galicia.

Pero muchos considerarían algo más que un milagro la noticia de que el hockey en Compostela cosecha más éxitos esta temporada. Dos equipos en OK Liga Bronce masculina (tercer nivel estatal), el HC Raxoi y el HC Compostela, y un equipo en OK Liga plata femenina (segundo nivel estatal), el DiverPatin, tercer equipo existente en nuestra ciudad. Pero los milagros no se quedan ahí, el equipo femenino sub 17 del HC Raxoi también gana su campeonato, clasificándose para el sector del CTO de España, que se disputó en Asturias del 15 al 17 de abril.

El milagro sería irrefutable cuando muchos se enteren de que en nuestra ciudad solo existe una pista oficial homologada para la competición, y donde entrenan y compiten los 35 equipos pertenecientes a los tres clubes santiagueses. Una instalación con deficiencias, con goteras, con un tejado ruinoso, con filtraciones de agua, y con una pista que ya empieza a dar síntomas de agotamiento debido al uso intensivo que de ella se hace.

Pero los que vivimos por y para el deporte y lo entendemos, sabemos que en el deporte y la competición, los milagros no existen. Existe el esfuerzo, el trabajo diario, la dedicación, la labor incasable y altruista de las juntas directivas, el espíritu de superación personal y colectivo, encarnado más que nunca en el titánico esfuerzo de los clubes al entrenar en instalaciones deficientes, o directamente sin instalación (nuestro Concello deriva entrenamientos a una pista de un colegio donde por no haber, no hay ni porterías, de forma que los clubs tienen que ingeniárselas cada sesión para entrenar con lo poco que tienen. ¿Se imaginan una temporada con entrenamientos de fútbol sin porterías, o una de baloncesto sin canastas? Eso es lo que pasa en el hockey a patines en nuestra ciudad.

La labor que están haciendo estas tres entidades es encomiable, y sus peticiones, visto lo visto, no son tan extrañas ni inalcanzables; reforma integral del pabellón de Vite, y contar con otra instalación homologada para poder seguir creciendo como club y mejorar el servicio que ofrecen a nuestra ciudad. Ah, y que suban de una vez las porterías a la pista del colegio, que siguen almacenadas desde principio de temporada.

Los milagros no existen. Empecemos por valorar el Hockey en Santiago de Compostela, demos la repercusión que se merece, reconozcamos las carencias existentes, y trabajemos todos juntos unidos para superar esas barreras y sentar las bases de un más que seguro, brillante futuro de este deporte en nuestra ciudad. El hockey a patines de Santiago de Compostela bien lo merece.