El Noia Portus Apostoli está a un punto de hacer historia

Precisa un solo punto el Noia Portus Apostoli para poner el broche de oro a una gran temporada con la confirmación del salto de categoría. Esta tarde (19:30 h.), el pabellón municipal Agustín Mourís, que estará lleno tras colgarse el cartel de “No hay entradas”, podría ser testigo de una jornada histórica en la que el conjunto preparado por Marlon Velasco asaltaría la Primera División. El partido será retransmitido por TVG2 y LaLigaSports y al anfitrión le valdría incluso no sumar siempre que el Peñíscola no gane su encuentro en Mengíbar, que empieza media hora antes.

Enfrente estará uno de los equipos más en forma de la liga, el Leganés, que tras haber realizado una primera vuelta en la que tuvo dificultades para conseguir resultados positivos, acumula una serie de nueve encuentros sin conocer la derrota. Esa racha le ha permitido abandonar los puestos de descenso y coger un colchón de seguridad para afrontar la recta final del curso. Por delante quedan seis jornadas y al Noia Portus Apostoli solo le hace falta un empate. Todo el mundo da por hecho, tanto en el entorno del club noiés como en el resto de equipos, que, más pronto que tarde el ascenso y el título llegarán.

De hecho, Marlon Velasco bromeó ante la posibilidad, no solo de que su equipo fuese incapaz de volver a sumar, sino de que Peñíscola, su único rival en la carrera por el cetro, lograse ganar los 18 puntos en liza para recortar la distancia: “Sería como el centenariazo del Deportivo en Madrid. El miedo que tienes es si es el momento de la verdad o del gatillazo”.

Pese a que a nadie se le escapa la relevancia del encuentro y que hoy no es un día cualquiera en Noia, dentro del vestuario buscan darle cierta normalidad a la situación y no generar expectativas demasiado altas: “Es una semana más”, explicó el entrenador. “Tenemos que evitar pensar en algo que nos pueda afectar deportivamente”, subrayó el capitán David Palmas ante cualquier posible distracción sobre cómo puede ser la celebración del ascenso. Un objetivo que espera alcanzar el plantel del Portus Apostoli hoy mismo. “Me encantaría poder celebrarlo con nuestra gente y no retrasarlo una semana más”, relataba el míster. “No tenemos nada que perder y mucho que ganar”, añadió el jugador santiagués.

El club, creado en 2008, lleva cinco años en la división de plata, categoría a la que accedió a través de los despachos tras perder una promoción ante el Cerro Reyes. Entonces, el conjunto extremeño no pudo completar los requisitos de inscripción. En su primera temporada en Segunda, en la que Marlon Velasco sustituyó a Julio Mougán en el banquillo, la permanencia también llegó por vía administrativa. Pero desde entonces, la escuadra noiesa se ha ido superando en la liga” .