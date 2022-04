FÚTBOL SALA. El Noia Portus Apostoli volvió a hacer gala de pegada y solidez ante un rival que está en la pelea por el descenso. Goleó, sin piedad, al Soliss FS Talavera por 6-1 y volvió a mostrarse, una vez más, intratable en el Agustín Mourís, donde no pierde, en liga, desde el 15 de mayo del año pasado. En el arranque de la contienda fue el cuadro visitante el que intentó, mediante balones en largo, hacerse con la iniciativa y tratar de meter a su oponente en su campo.

A 14:26 para el descanso, el partido se paró durante veinte minutos. Javi Amorós, con un escorzo, logró desviar un disparo de Edu Jabá. El jugador visitante, sin embargo, no fue capaz de levantarse para defender el saque de esquina. Acusó dolor en la espalda y se tomo la determinación de llamar una ambulancia, para retirarle del campo sin riesgos. En la segunda parte del primer acto, Anass no perdonó y abrió el marcador. Posteriormente, Nil Closas recortó a su par y sacó un zurdazo que igualó el choque por la escuadra. Pero la propia inercia del encuentro llevó al Noia Portus Apostoli a mantener el pie sobre el acelerador y acabó goleando.

MARIANO RASKIN (ADG)