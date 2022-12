El Obra busca en Fuenlabrada acomodarse en la zona tranquila

“Dragan era un jugador diferencia por su polivalencia y sus habilidades técnicas que implicaba que pudiéramos hacer algunas cosas que ahora no podemos, pero también tenemos otras soluciones”, declaró el técnico del club santiagués, quien no esconde que la vuelta de Westermann dará mayor potencial ofensivo a los suyos en el perímetro. Moncho Fernández no se fía del ruido que hay alrededor del Fuenlabrada, y espera un partido complicado ante un rival que destaca por su fortaleza en el rebote ofensivo y por su capacidad para jugar a un ritmo alto ante su público.

Santiago. El Monbus Obradoiro quiere celebrar la Navidad por todo lo alto con toda su afición en su próximo partido en la Caldeira, en el que recibirá al BAXI Manresa (miércoles 4 de enero – 20:30 horas). El club ha conseguido que su majestad, el Rey Mago Melchor, haga una pequeña parada en unos días de tanto trabajo para visitar la Caldeira y conocer en primera persona a los obradoiristas más pequeños.

“Hemos recibido muchas cartas de niños del Obra pidiéndonos las camisetas de sus jugadores favoritos y hablándonos del magnífico ambiente de la Caldeira. Casi todos se han portado bien y encontrarán debajo de su árbol sus regalos, pero como no he vivido nunca el Miudiño he quedado con Gaspar y Baltasar en que yo me adelantaría en nuestro viaje para poder estar en el partido y ver cómo se vive esta experiencia en Sar. Mis amigos de As Cancelas me han dicho que prepararán todo para que los niños me entreguen esas cartas de última hora antes de que empiece el partido. ¡Qué ganas de llegar a Santiago de Compostela! ¡Que no falte nadie!”, confesó al club compostelano el Rey Melchor.

De la mano de As Cancelas, a partir de las 19.30 horas, el Rey Melchor estará en el hall principal del Multiusos Fontes do Sar para charlar y recibir esas cartas con peticiones de ultimísima hora.

SORTEO DE UN BALÓN FIRMADO. Todos aquellos que se hagan una fotografía o vídeo con el Rey Melchor y lo suban a Instagram Stories mencionando al Monbus Obradoiro (@obradoiro.cab) y al Centro Comercial As Cancelas (@ascancelas) entrarán en el sorteo de un balón firmado por toda la plantilla del Monbus Obradoiro. Los participantes tendrán que ser seguidores de ambas cuentas.

TARIFAS ESPECIALES. En este sentido, el club no quiere que ningún niño se pierda este partido navideño, además de ser el primero de 2023 en Fontes do Sar, y ha puesto un precio especial en las entradas en Tarifa Infantil (de 5 a 12 años) y Tarifa Juvenil (de 13 a 17 años), que se pueden adquirir por 9€, a través de la página web del club (https://venta-obradoiro.t2v.com/es/entradas/ver/id/202223008) o en las oficinas, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.