El Obra espera una lucha sin cuartel con un Bilbao en racha descendente

El Obradoiro recibirá este sábado, a las 20.45 horas, en el Multiusos Fontes do Sar, al Surne Bilbao Basket. El equipo compostelano vivirá un encuentro que podría tornarse crucial para sus aspiraciones, dado que el Bilbao es el inmediato perseguidor del Obra y este partido será vital para marcar la ventaja para entrar en los playoffs.

Cabe recordar que los santiagueses se impusieron en la ida por 77 a 80 en el Bilbao Arena, con un gran partido del colectivo. Ahora toca la vuelta, donde los dos equipos están en dos estados de forma distintos, sea por los resultados o por los jugadores disponibles, algo que Moncho sabe.

El técnico santiagués dio este jueves la rueda de prensa previa al partido, donde señaló que Kassius Robertson, Leo Westermann y Álvaro Muñoz son dudas porque los “ha visitado un virus”. “Hemos tenido mal a Álvaro, a Leo.... Álvaro solo se ha perdido un entreno y Kassius ha sido el que está peor. No ha podido ni entrenar con el equipo”, dijo Moncho.

En concreto, sobre Kassius, señaló que es la mayor duda, dado que “le ha afectado bastante a nivel estomacal, a la cabeza y dolor muscular. Vamos a ver si en los próximos días se puede recuperar”.

Sobre lo que faltó para ganar a Gran Canaria, el entrenador apreció que “los partidos tan igualados, donde los dos equipos tenemos ventajas y que son tan disputados, se deciden por detalles”.

“Yo creo que la foto global es el desacierto en el tiro exterior. Creo que hicimos muchas cosas bien, perdimos muy pocos balones. También, en un momento muy importante del partido, fallamos los tiros libres, creo que fueron cuatro”, apuntaba el técnico.

Moncho fue preguntado por Dragan Bender, que visitó al equipo esta semana mientras sigue en período de recuperación por su lesión de ligamento cruzado, para conocer si el jugador podrá evitar la cirugía.

“El proceso (de recuperación de Dragan) está en manos de los médicos y los especialistas. En lo que respecta al estado anímico, muy bien. Dragan es una persona siempre muy positiva y está muy contento. Nos alegramos mucho de verlo, de compartir estos días con nosotros, con los compañeros y con el staff”, afirmaba.

El objetivo principal. Moncho Fernández escapó a analizar si la décima victoria acercaría al equipo al objetivo de la permanencia: “Esa no debe ser nuestra principal reflexión. Creo que es la que hacemos todos los días, por muy aburrida que sea, que es ser competitivos en el próximo partido, intentar hacerlo lo mejor posible e intentar ganar, porque es el partido más importante del año al ser el que tenemos por delante”.

La mala racha del Bilbao. Como no podía ser de otra forma, el entrenador del conjunto compostelano fue preguntado por el equipo rival, el Surne Bilbao Basket, que viene de una mala racha de tres partidos consecutivos perdidos en la Liga Endesa y además de caer derrotado en la cancha del UCAM Murcia en competición europea por 90-72.

“Es difícil hacer un análisis desde fuera del rival. Hay cosas que puedo analizar y muchas que no, lógicamente, porque no estoy en el día a día ni conozco todos los factores”, concretaba al inicio de su exposición.

“No son los resultados excepcionales que tuvieron al principio de temporada, donde fueron de los equipos más brillantes, con esos resultados que le permitieron estar hasta el último momento luchando por entrar a la Copa, a la vez que ha pasado de fase en la Champions League”, señalaba.

Moncho continuaba: “No están teniendo el acierto que tenían al principio, sino habrían tenido mejores resultados, probablemente. Mi reflexión me lleva a pensar que es un equipo de presupuesto modesto, que quiere competir en dos competiciones, valga la redundancia, pues lógicamente pasa factura, a nivel cansancio, viajes. Cuando no tienes una plantilla súper larga, el mal momento puntual de un jugador te puede afectar... hay muchos factores que se me escapan”.

Pese a todo valoraba a su rival en positivo: “Creo que están haciendo una gran temporada, se han clasificado para la segunda fase de la Champions y hace poco han ganado al Darüssafaka. También iban perdiendo por mucho en Barcelona y demostraron el espíritu de equipo que son. Falta un minuto y se ponen a 3 puntos. Todos mis respetos para el equipo de Jaume Ponsarnau”.

Sobre los nombres a destacar, valoró el colectivo. “Hay jugadores que destacan más que otros por la capacidad de anotación, como Hakanson, Smith, Withey, etc. Pero siempre os digo que, para que esos jugadores puedan anotar, hace falta el trabajo de todo un colectivo que bloquee, pase, ayude, etc”, apreció.

La cantera. Tras la foto de familia que el club publicó esta semana, Moncho fue preguntado por si creía que en el futuro habría más jugadores formados por el club jugando en el primer equipo.

Sobre este aspecto valoró que “ese es el objetivo, conseguir que algún día esos jugadores puedan vestir la camiseta del primer equipo, sabiendo lo complicado que es. Porque a veces nos olvidamos que el primer equipo juega en una categoría donde hace falta una alta calidad técnica y física”.

“A día de hoy creo que la cantera ya nos está dando muchas cosas. La más tangible para nosotros es la ayuda que nos prestan los jóvenes jugadores en el día a día desde la pretemporada”, finalizaba el preparador del Obra.