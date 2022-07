El Obradoiro ficha a Rubén Guerrero y Moncho Fernández ya tiene dos ‘torres’

El internacional español Rubén Guerrero se convirtió este sábado en el segundo fichaje del Monbus Obradoiro, al que llega tras jugar las últimas tres temporadas con el Unicaja en la Liga Endesa. El pívot, de 2,13 metros y 26 años, viene de promediar 3,1 puntos, 3,5 rebotes y 0,5 tapones en 13,5 minutos (33 partidos) en el último campeonato liguero.

Después de haber debutado en LEB Oro y Plata con el Clínicas Rincón, Guerrero emprendió una aventura en el baloncesto estadounidense. Tras su paso por Sunrise Christian High School y las universidades de South Florida y Samford, regresó a la ACB para jugar en el Unicaja. “Con Rubén esperamos potenciar la capacidad atlética del equipo. Es un jugador trabajador que todavía tiene margen de mejora y que ha querido hacer ese recorrido en nuestro club”, afirmó el director general del Obradoiro, José Luis Mateo. El ex de Unicaja, que firma por dos temporadas, es la segunda incorporación del conjunto dirigido por Moncho Fernández. El viernes, el Obradoiro oficializó la llegada del pívot lituano Marek Blazevic (20 años, 2,09 metros), procedente de Zalgiris.

De esta forma, la plantilla de la Obra va poco a poco tomando forma, después de dos meses, tras el último partido del curso anterior, sin movimientos en el capítulo de incorporaciones. Llama la atención que los dos primeros fichajes corresponden a dos jugadores interiores de gran estatura. A partir de ahora el club tendrá que ir sumando más fichas para completar el plantel de la temporada 2022-23. En este sentido, del roster que finalizó pasada liga solo tres quedan jugadores con contrato en vigor: el base argentino Fernando Zurbriggen (hasta 2025), el ala-pívot Álex Suárez (2024) y el base estadounidense Braydon Hobbs, que finaliza su vinculación con la entidad compostelana en 2023.

En cuanto a las bajas, el club ya ha comunicado las salidas de Laurynas Birutis, Viny Okouo, Henry Ellenson y Albert Oliver. Este último comunicó su retirada del baloncesto profesional después de 22 temporadas en la Liga Endesa.

ROBERTSON... La planificación de la próxima temporada dependerá en gran medida del futuro de Kassius Robertson y los hermanos Scrubb (Thomas y Philip), en la lista, hasta el pasado jueves, de jugadores sujetos a derecho de tanteo. No obstante, el plazo expiró y ningún club ACB ha presentado oferta alguna por ellos, con lo cual ya no podrán fichar por un equipo español. No obstante, aún podrían firmar por conjuntos de otras ligas. En cualquier caso, en los despachos de Sar continúan trabajando en la confección de la plantilla con el objetivo de brindar una temporada más por el título de la permanencia. De momento, Moncho Fernández ya dispone de dos torres.