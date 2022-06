El Obradoiro organizará su primer Campus en Lalín

··· El pívot cubano Javier Justiz anunció su retirada como jugador profesional tras asumir que la evolución de su lesión de rodilla izquierda y el diagnóstico médico de que no le iba a permitir volver a alcanzar el máximo nivel. “Para mi carrera profesional es un punto y final. No para el baloncesto, pero sí como jugador. Ha sido una decisión no tan difícil porque los médicos ya me han dicho que la rodilla no iba a avanzar. Fue una decisión más de la rodilla que mía. Se invirtieron muchas horas y al final la rodilla no avanzó”, explicó sobre su decisión Justiz en un vídeo difundido por Casademont Zaragoza. Javier Justiz (Santiago de Cuba, 1992), que se sometió en enero de 2020 a una artroscopia para solucionar la rotura de menisco en su rodilla izquierda, trabajó hasta la extenuación para intentar una recuperación que desde el principio fue consciente de que no iba a ser fácil y que ahora “duele todavía un poco”.