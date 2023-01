El Obradoiro prepara una gran fiesta de Reyes ante Manresa

ESTE MIÉRCOLES. Después de cerrar el año 2022 con una gran victoria en la cancha de Fuenlabrada, el Monbus Obradoiro quiere celebrar la Navidad por todo lo alto con toda su afición en su próximo partido en Sar, en el que recibirá al BAXI Manresa (miércoles 4 de enero, 20:30 horas). Con esta intención, el club ha conseguido que su majestad, el Rey Mago Melchor, haga una pequeña parada en unos días de tanto trabajo para visitar la Caldeira y conocer en primera persona a los obradoiristas más pequeños. “Hemos recibido muchas cartas de niños del Obra pidiéndonos las camisetas de sus jugadores favoritos y hablándonos del magnífico ambiente de la Caldeira. Casi todos se han portado bien y encontrarán debajo de su árbol sus regalos, pero como no he vivido nunca el Miudiño he quedado con Gaspar y Baltasar en que yo me adelantaría en nuestro viaje para poder estar en el partido y ver cómo se vive esta experiencia en Sar. ¡Qué ganas de llegar a Santiago de Compostela! ¡Que no falte nadie!”, confesó al club compostelano el Rey Melchor. En este sentido, el club no quiere que ningún niño se pierda este partido navideño, además de ser el primero de 2023 en Fontes do Sar, y ha puesto un precio especial en las entradas en Tarifa Infantil (de 5 a 12 años) y Tarifa Juvenil (de 13 a 17 años), que se pueden adquirir por 9€, a través de la página web del club o en las oficinas, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas. ECG