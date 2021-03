El Obradoiro progresa en la ajustada derrota ante el Baskonia

El Monbus Obradoiro encajó su quinta derrota seguida y la decimotercera en las últimas quince jornadas, pero lo hizo con un sabor distinto al de las más recientes. Dominó durante buena parte del encuentro al actual campeón de la Liga Endesa, el TD Systems Baskonia, pero claudicó en el tramo decisivo por sus errores en el lanzamiento, los aciertos rivales... y la discutida actuación del trío de árbitros en Sar (78-87).

Las cifras pueden parecer engañosas, porque el conjunto santiagués se mostró más sólido defensivamente que en los duelos anteriores y mandaba en el electrónico en el ecuador del último cuarto. Le faltó una dosis extra de puntería para cerrar su mala dinámica. Álvaro Muñoz, que llegó a actuar como base, Daum y Beliauskas fueron los más inspirados.

Pareció claro el plan de ambos de inicio. El Baskonia apostó por un quinteto alto, con Giedraitis y Sedekerskis en las alas y Polonara y Jekiri por dentro, pero precisamente Moncho Fernández optó por salir con Jake Cohen de cinco para sacar de la pintura a quien fuera el pívot titular de Ivanovic, en este caso Jekiri. En ese contexto el Obra aprovechó la amplitud del campo para encontrar buenas posiciones de tiro, pero los triples no entraron. Sin poder correr, mascando cada posesión, el conjunto vitoriano tomó las primeras ventajas (2-6, min. 4).

Robertson abrió la lata desde el perímetro y estrechó el marcador, mientras Ivanovic ya rotaba su quinteto y el local se mantenía igual. Así un 2+1 de Cohen y una canasta de Suárez dieron la vuelta (12-11, min. 8), cuando se sentó Kartal Ozmizrak y Moncho sorprendió con Beliauskas y Álvaro Muñoz compartiendo las labores de dirección, pero ambos con un énfasis agresivo para atacar el aro. Entre ambos anotaron ocho puntos para despegar al Obra (20-14, min. 9), pero Vildoza y Dragic redujeron el daño para el Baskonia (20-18, min. 10).

El desacierto exterior fue una constante para el conjunto compostelano, lo que impidió obtener rédito en el marcador a su buen encuentro, porque el actual campeón de la Liga Endesa no consiguió imponerse sobre la cancha. Pese a todo, tomó el mando al alargar el parcial hasta un 2-9 (22-23, min. 13) que después llegó al 5-16 (25-30, min. 15). Los contactos no se castigaban igual en las dos partes de la pista y el Obra se cargó de personales en el segundo cuarto, lo que permitió a los visitantes sacar partido desde la línea de personal. Ante los fallos en la larga distancia, la buena labor de los interiores (Suárez, Cohen, Enoch) lideró la respuesta del Monbus Obradoiro (35-34, min. 19). Al descanso, el panorama se presentaba completamente abierto (39-40, min. 20).

DAUM Y MUÑOZ. Fue el obradoirista más inspirado durante las últimas semanas, Mike Daum, quien asumió la responsabilidad anotadora en el comienzo del tercer cuarto, con siete de los primeros nueve puntos del Obra (48-45, min. 23). Su tercera personal obligó a Moncho a sustituirlo, y entró Álvaro Muñoz para seguir haciendo lo mismo que el de Nebraska: anotar. Entre ambos sumaron dieciséis de los veinticinco puntos del equipo local en el tercer cuarto, con tres triples del abulense aprovechando los espacios generados por el buen movimiento de balón.

Por contra, las faltas personales se acumulaban en un solo bando. Con 1:24 para el final del tercer periodo el Obra alcanzó la quinta, mientras el contador baskonista se mantenía en cero. El trío arbitral no impartía suficiente justicia, pero tampoco evitaba que los de Moncho Fernández llegasen a su máxima renta a favor a falta del cuarto definitivo (64-58, min. 30).

Un triple de Giedraitis y dos tiros libres de Fall, al que sufría para contener el Obra, multiplicaron la igualdad (64-63, min. 31), pero una canasta de Beliauskas y sendos triples de Daum y Ozmizrak dieron aire (72-66, min. 33). El Baskonia apenas conseguía agarrarse al encuentro, y en buena parte lo hacía porque los árbitros no permitían que se descolgase. Así los de Ivanovic remontaron (72-74, min. 35) y ya no se vieron por detrás en el marcador. Volvió Ozmizrak para poner orden pero la defensa visitante ya no hizo más concesiones, ahogó a Robertson y frenó todas las vías del Obradoiro. El aro se cerró para el conjunto local y Vildoza y Henry no perdonaron. Cayó el Obra, pero con esta versión puede mirar el futuro con más optimismo.