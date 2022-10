El Obradoiro se vuelca con la Carreira Pedestre y lanza una promoción especial

El Monbus Obradoiro se vuelca con la Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago, que está de vuelta tras dos años de inactividad. La prueba tendrá lugar el domingo 30 de octubre, con salida a las 10.00 horas de Xoán XXIII y llegada a la plaza del Obradoiro. El club santiagués colabora con esta tradicional cita para los runners que recorre las calles de la capital gallega y quiere premiar un año más a todos los participantes de esta edición con una promoción especial.

Así, todos los inscritos podrán comprar un máximo de dos entradas, a 15 euros cada una en Tarifa Adulto y a 5 € en Tarifa Juvenil e Infantil en Tribuna 2, para el partido del sábado 5 de noviembre, a las 20.45 horas, en Sar ante Gran Canaria (oferta válida hasta agotar las entradas disponibles a la venta).

Todos los interesados en inscribirse en esta 43º edición pueden formalizar su inscripción vía online a través de https://www.elcorreogallego.es/carrera-pedestre-2022 hasta el domingo, día 23 de octubre, a las 23.59 horas.

Y también se podrán formalizar, de forma presencial, hasta el sábado 22 de octubre, en horario comercial (10.00 a 22.00 h), en la planta de Deportes de El Corte Inglés Santiago. El coste por participante es de diez euros.

Los más rezagados todavía tendrán la oportunidad de conseguir su dorsal de las dos formas mencionadas anteriormente, hasta el jueves día 27, a las 23.59, pero en este caso la inscripción pasará a tener un coste de quince euros.

Una vez cerrado el plazo de inscripción, la organización enviará a todos los inscritos el código promocional para poder beneficiarse del precio especial en las entradas para el Obra-Gran Canaria.

El precio general de los billetes para este partido es de 19€ en Fondos, 25 € en Tribunas 2, 29 € en Tribunas 1 y 35 € en Retráctiles. El precio para las entradas en tarifa Juvenil (de 13 a 17 años) será de 9 € en Fondos, 15 € en Tribuna 2, 19 € en Tribuna 1 y 25 € en Retráctil. Y, por último, el precio de las entradas en la tarifa Infantil (de 5 a 12 años) será de 5 euros en Fondos, 9 € en Tribuna 2, 15 euros en Tribuna 1 y 19 € en Retráctil.

12 KILÓMETROS. El recorrido de la Carreira Pedestre será de 12 kilómetros y discurrirá a través de avenida Xoán XXIII, San Caetano, Camiño do Francés, Fontiñas, Concheiros, rúa de San Pedro, Porta do Camiño, Virxe da Cerca, Fonte de San Antonio, Praza de Galicia, Doutor Teixeiro, Praza do Doutor Puente Castro, rúa da Rosa, Santiago de Chile, Praza de Vigo, Rosalía de Castro, avenida da Coruña, avenida das Ciencias, avenida do Doutor Novoa Santos, avenida das Burgas, avenida de Compostela, Cruceiro do Galo, Galeras, Santa Isabel, Vista Alegre, avenida do Burgo, avenida Castelao (Cuesta Vite), Praza da Paz, rúa Basquiños, Santa Clara, San Roque, Algalia de Arriba, Praza de Cervantes, Preguntoiro, rúa do Castro, Praza da Universidade, Mazarelos, Cardenal Payá, Orfas, Toural, rúa do Vilar, Praterías, Fonseca y Praza do Obradoiro.