El ‘partido’ de Messi y de Mbappé fue en la última jugada el de ¡Griezmann!

··· Antoine Griezmann se despidió del Barcelona ayer asegurando que lo dio “todo” por la elástica azulgrana. “Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar de vosotros en las gradas”, escribió en las redes. El atacante, que costó al Barça 120 millones, jugó en dos cursos 102 partidos y marcó 35 goles, solo ganó una Copa del Rey.

··· La situación económica del Barcelona es tan dramática que la madrugada del martes al miércoles se celebró como una gran victoria en los despachos del Camp Nou el cierre de la marcha de Antoine y la llegada de De Jong, que debilitan a la plantilla pero dan aire a la economía del club, con una deuda de 1.350 millones de euros.