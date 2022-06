El partido del año para el Santiago Futsal: todo o nada en 40 minutos

El Santiago Futsal está a cuarenta minutos de la gloria, aunque con los pronósticos y el resultado en contra, ya que no le vale el empate, que permitiría la prórroga, pero le daría el ascenso a su rival. Hoy, en el pabellón José María Cagigal, a partir de las 12.00 horas (La7), precisa derrotar, bien en el tiempo regular o en el extra, al Imperial para dar la campanada y conseguir sellar el billete de retorno a la categoría de plata. La tarea no es sencilla, ya que enfrente tiene a un equipo construido para dar el salto de nivel al segundo intento. El curso pasado, en el que se estrenó en Segunda B, se quedó a las puertas y en la última eliminatoria cayó ante el filial del Betis.

Cuenta el equipo murciano con jugadores con experiencia y con mucha pólvora en ataque. Es, por detrás de los equipos canarios que también optan a regresar a Segunda, el equipo más goleador de la categoría. En su grupo, en el que fue campeón, también fue el máximo realizador. La figura de Fran Fernández, que llegó al Imperial procedente del Jimbee Cartagena de Primera, fue el fichaje de más lustre y el que mayor peso específico da a una escuadra habituada a ser superior a su oponente en el uno para uno. También se encuentra Javaloy, que había militado las tres temporadas anteriores en el Noia Portus Apostoli.

A esos nombres, y de la mano de la capacidad que ha demostrado para cerrar partidos a equipos que juegan volcados y lanzados en ataque, debe hacer frente el conjunto preparado por Chipi, que ha basado gran parte de su éxito en ir de tapado tras haber accedido a las eliminatorias de ascenso como tercero de su grupo. El conjunto compostelano, el caramelo envenenado del último bombo, ya fue capaz de deshacerse del Unión Arroyo en tierras pucelanas, por penaltis, y del Futsal Aliança Mataró, campeón catalán.

Brais, que se perdió por una rotura de fibras el choque de vuelta ante el conjunto preparado por Sito Rivera, así como el de ida ante el Imperial en Santa Isabel, se ha desplazado con el grupo al igual que Adrián Arnejo, quien ya cumplió los tres partidos de sanción impuestos por el comité de competición tras su expulsión en la prórroga en Arroyo de la Encomienda.

Explica Chipi que para el objetivo planteado a principios de temporada por la entidad compostelana, llegar al último partido de la campaña con expectativas de ascenso “es un éxito”. “Si hacemos un buen partido, pero no conseguimos un resultado positivo, estaremos orgullosos del camino y del tránsito. Si sale, será una machada. Para ellos, el ascenso es su obligación, y si no lo consiguen, un fracaso. No tenemos presión”, apuntó el técnico del equipo compostelano.

Además, el máximo responsable del banquillo del Santiago Futsal remarcó que “el Imperial tiene mejor equipo y mejores jugadores”. De ahí que la meta sea tan dispar para cada una de las entidades. “Nosotros queríamos jugar este encuentro. Sin embargo, la exigencia es la que tiene el Imperial”.