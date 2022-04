El placer de la competición con dolor

JUGADORES COMO Nadal son únicos, su conducta como persona y su porte como deportistas traspasan la normalidad. Hace unos días jugó con una costilla fisurada, que produce un dolor punzante e incapacitante que te deja medio tieso. Que se lo pregunten a los que tuvieron la ocasión de comprobarlo en las propias carnes.

Este dolor se incrementa cuando suceden los movimientos respiratorios profundos, limita la expansión del tórax e impiden la movilidad en planos horizontales que necesita en el golpeo de la bola y aun así jugó, sufriendo, pero no se rindió, no se quejó y no lo hizo público hasta pasado en partido. Una fractura por estrés, lesión de deportistas que juegan con dolor. Este tipo de fracturas ocurren cuando el hueso no puede soportar el estrés acumulado de una actividad repetitiva que tensiona la zona anatómica, no es habitual, pero se ha dado.

Nadal alarga mucho los partidos, más de 2 a 5 horas en muchos torneros y la edad también importa.

En el mundo de los futbolistas es frecuente la fractura por estrés en el 5º metatarsiano. Muchas necesitan de cirugía y Messi la tuvo. Las causas son varias: Debilidad muscular en pies y piernas, dismetrías, exceso de carga en los entrenamientos, una pisada supinadora, que implica la rotación externa del pie al caminar o correr. Aunque no es mala en sí misma puede ocasionar diferentes problemas o aumentar el riesgo de sufrir torceduras y fracturas. Durante la supinación casi todo el peso del cuerpo se coloca sobre el exterior del pie. Suele ir acompaña del pie cavo o arco alto, que pueden causar problemas.

Los futbolistas sufren de los pies, casi todos arrastran dolor en la garganta del tobillo, con cierta inflamación y dolor a la movilidad, a la palpación y a la extensión dorsal. Con los años se restringe el arco, aparecen las calcificaciones y el calificativo de tobillo de futbolista, que implica seguir jugando con dolor, con daño tisular real. Competir con dolor significa que estás haciendo algo en contra de tu cuerpo. El dolor es una llamada de alerta de tu cerebro, que te dice que tu cuerpo está sufriendo una anomalía. A pesar de todo esto, muchos deportistas ponen mucho corazón en el desempeño y saben convivir con dolor mecánico y/o inflamatorio. El énfasis en el juego y la bravura del contendiente actúan como sedantes del dolor, así vemos deportistas superar cotas increíbles en el umbral del dolor y un fortalecimiento de la voluntad, inalcanzables para el resto de los mortales. Las lesiones más frecuentes son los esguinces de tobillo, seguido de las musculares y la más grave, posiblemente sea la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. El deporte si te pasas de dosis te daña, te hace mal. Me dijo Carlos Álvarez del Villar que el deporte de alta competición es la forma más rápida de llegar a jubilado antes de tiempo. Conozco a muchos futbolistas que son portadores de una incapacidad parcial y por lo que cobran una pensión.

En determinados deportes y edades si juegas sin dolor es que no te implicas. El aficionado no lo percibe, hay muchas cosas detrás que no salen del vestuario, no llegan al aficionado ni al público.