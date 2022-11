El Polvorín se estrena a domicilio con un gol de Xabi Domínguez en el 87’

Langreo. El Polvorín logró en Langreo su primera victoria como visitante en Segunda RFEF. Lo hizo tras imponerse por 1-2 en casa de un Langreo que se hunde en la clasificación y sigue sin carburar en casa, donde sólo ha sumado cuatro puntos de 15 posibles. El filial lucense consiguió así su segundo triunfo del curso y salió de puestos de descenso por primera vez, a espera de resultados de los encuentros del domingo.

No hubo ocasiones de gol hasta pasada media hora del partido. En la primera situación del conjunto unionista, Davo remató desviado al no ser capaz de colocar bien el cuerpo en el disparo. La voluntad del Polvorín seguía siendo la misma, pero el gol se olía más del lado azulgrana. En una jugada clarísima, Óscar Poveda se marchó sólo tras un córner del cuadro rojiblanco -en esta ocasión vestido de amarillo- y se plantó frente a Julen, aunque no fue capaz de finalizar correctamente y el portero lucense desvió el balón a línea de fondo.

El último susto para el filial lucense en los primeros 45 minutos llegó en el mismo córner que derivó de esta acción. Gonzalo rozó el centro que llegaba desde la esquina, y el balón se paseó por delante de la portería, a falta de una pierna que empujase el esférico para dentro.

El descanso sirvió de agitador para el Polvorín. Los buenos cimientos que había construído en la primera media hora de partido volvieron a aparecer y las ocasiones empezaron a caer sin descanso. El héroe que mantuvo al Langreo en el partido fue su portero, Adrián Torre, que despejó un disparo de Idrissa a la escuadra con una parada acrobática. Justo después, volvió a aparecer en un balón filtrado por alto que controló Leandro dentro del área. El atacante puertorriqueño trató de encararlo, pero el guardameta volvió a meter la mano para salvar el peligro.

Leandro. Un palo en un disparo seco de Luis confirmó el asedio lucense, diez minutos antes de que los hombres de Roberto Trashorras lograsen derribar la muralla de la portería langreana. Un centro bien medido de Fidalgo desde la banda derecha cayó en la zona predilecta de Leandro, que tuvo todo el tiempo del mundo para colocar el cabezazo en la escuadra y adelantar a su equipo en el partido. Este era su primer gol tras volver de una baja de cuatro meses por lesión.

Fue entonces cuando las piernas volvieron a temblar en el filial. Davo mandó un balón al palo tras otra indecisión en la zaga, y en el minuto 72 provocó y marcó el penalti del empate, tras ser agarrado y derribado dentro del área en una acción muy protestada desde el banquillo lucense.

PREMIO. A partir del empate, el partido se rompió por completo y se convirtió en un correcalles. En este contexto, el Polvorín no se encontró nada cómodo hasta que una acción aislada premió el dominio que había llevado en el partido. Álex Ramos, una de las figuras del filial en el encuentro, probó suerte con un tiro potente y seco que despejó Adrián Torre. En el rechace, Xabi Domínguez empaló a la escuadra el gol de la victoria cuanto apenas quedaban tres minutos para el final. N. Díaz (ADG)